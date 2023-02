Twitter te hará pagar por una función básica de seguridad gratuita en las otras plataformas

​©[Sara Kurfeß] via Unsplash.com.

La autenticación de dos factores (2FA) es un método de seguridad con doble identificación que mejora la privacidad de las cuentas, es decir, en lugar de introducir una contraseña para iniciar sesión, dicho proceso requiere la introducción de un código para acceder al perfil de una red social.

Twitter posee tres métodos de 2FA para proteger a los usuarios (mensaje de texto, aplicación de autenticación y clave de seguridad), pero desafortunadamente, la aplicación señala en su blog que han visto "que los malos actores usan y abusan de la 2FA basada en números de teléfono. Entonces, a partir de hoy, ya no permitiremos que las cuentas se inscriban en el método de mensaje de texto/SMS de 2FA a menos que sean suscriptores de Twitter Blue".

Esto significa que aquellos usuarios que paguen ocho euros al mes por Twitter Blue podrán acceder a la autenticación en dos pasos mediante mensaje de texto. Hasta ahora, la red social permitía a todos los usuarios usar dicho método, sin embargo, dejará de estar disponible de forma gratuita a partir del próximo 20 de marzo.

"Los suscriptores que no sean de Twitter Blue y que ya estén inscritos tendrán 30 días para desactivar este método e inscribirse en otro. Después del 20 de marzo de 2023, ya no permitiremos que los usuarios que no sean de Twitter Blue usen mensajes de texto como método 2FA, en ese momento", señala la plataforma.

Por otro lado, la red social recomienda a los internautas que no son de Twitter Blue "a que consideren usar una aplicación de autenticación o un método de clave de seguridad en su lugar".

