Twitter echó al 70% de su plantilla, pero X necesita más trabajadores

Desde que Elon Musk se hizo con Twitter, han cambiado muchas cosas en la red social del famoso pájaro azul. Dos de esas modificaciones son que ya no se llama Twitter, sino X, y que han 'matado' al Larry, el ave del logo que tanto lo caracterizaba. No obstante, ese no ha sido el único gran cambio de la marca y, en un intento de mitigar en gastos, el magnate apostó por despedir masivamente al 70% de la plantilla.

Linda Yaccarino, su sustituta para el puesto de CEO de la empresa, parece que no está de acuerdo con seguir con esta medida que tuvo Musk y piensa que dicha reducción fue demasiada. En una reciente entrevista para la CNBC, la nueva cabeza de X ha mencionado que necesitan a más gente para que la aplicación siga creciendo.

Pese a que fue el propio Musk el que optó por deshacerse de la mayoría de trabajadores, Yaccarino se ha posicionado a favor del empresario y asegura que X es un trabajo en equipo. "Elon está trabajando para acelerar el cambio de marca y trabajar en el futuro y yo soy responsable del resto: dirigir la empresa, desde las asociaciones hasta el departamento legal, las ventas y las fianzas", ha afirmado.

La actual directora ejecutiva ha defendido el resto de las medidas que se han tomado antes de su llegada en la aplicación, desde los vídeos y publicaciones de formato largo hasta la posibilidad de suscribirse a las cuentas de creadores de contenidos. El siguiente paso era, según ella, cambiar el nombre, para reflejar lo que Musk quiere para el futuro de la red social: que se convierta en la app "para todo".

Antes de la compra de Musk, en Twitter había 8.000 empleados. Con la llegada del empresario, el número se ha reducido a 1.500. Yaccarino reconoce que fue un "ejercicio de disciplina de costos muy necesario", pero, a su vez, cree que ya es hora de volver a contratar, para que la renovada plataforma, ahora X, se convierta en la superaplicación que el magnate tiene en mente.

