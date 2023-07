Se acabó Threads en Europa, incluso si usas VPN: Meta bloquea el acceso a los usuarios de la UE

Antes de que Meta lanzara Threads hace unas semanas, la Unión Europea advirtió que la aplicación no podría llegar al continente porque incumplía el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). De todos modos, algunos usuarios se han saltado la restricción utilizando una conexión con VPN para acceder a la que parece que podría ser una verdadera amenaza para Twitter.

La app se lanzó el pasado 5 de julio en más de 100 países, sin embargo, los países miembros de la UE no estaban en la lista, ya que los datos que recopilaban de la actividad y para la publicidad no cumplían con las normas europeas. Inicialmente, eso no evitó que los internautas activaran sus cuentas de Threads. Ahora, los ciudadanos europeos que quieran hacerlo mediante VPN no podrán entrar.

Se tratan de "medidas adicionales" que la compañía de Mark Zuckerberg ha tenido que implementar para que los usuarios de Europa no puedan entrar, para evitar una multa por parte de las instituciones continentales. Pese a las restricciones actuales, Meta tiene intenciones de que Threads esté disponible en la UE "en el futuro".

De momento, esta restricción podría parar los pies a Threads como alternativa de aplicación de microblogging frente a Twitter. Cabe señalar que, en menos de una semana, la plataforma consiguió más de 100 millones de usuarios, lo que supone todo un desafío para la red social de Elon Musk que está recibiendo muchos comentarios negativos por las modificaciones que se están llevando a cabo.

Un estudio de Website Plantet, analizó el comportamiento de 30 marcas tanto en Twitter como en Threads para comprobar la actividad que tenían las mismas publicaciones en las dos plataformas. Las conclusiones que sacaron fueron que, el 7 de julio, el 87% de los posts contaban con más participación en la app de Meta que en la de X.com.

