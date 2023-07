¿Tus datos personales están seguros en Threads?

Threads, de Meta, es la nueva rival de Twitter desde el jueves de la semana pasada. Es una plataforma de microblogging que se activa iniciando sesión con la cuenta de Instagram, por lo que ambos servicios de la empresa de Mark Zuckerberg están vinculadas y, si se elimina Threads, se borra también Instagram. Por ese motivo, muchos usuarios han alertado de que esto se tenga en cuenta a la hora de crear un perfil, ya que, de arrepentirse, tendrías que mantenerla para seguir disfrutando de la red de fotos.

En menos de una semana, Threads ha superado los 100 millones de usuarios que ya no podrán deshacerse de sus cuentas a no ser que también dejen atrás su Instagram. Muchos de ellos posiblemente no hayan leído los términos y condiciones que aceptan al crearse perfiles en redes sociales y se enteren ahora de todos los datos que recopila la aplicación.

La Unión Europea todavía no ha aceptado que Threads esté disponible en los territorios que pertenecen al organismo. Según aseguraban, la plataforma no parecía cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Por lo tanto, los internautas de España u otros países de la UE que ya cuentan con cuentas en Threads posiblemente hayan usado una VPN y hayan hecho caso omiso a las recomendaciones de Europa.

La empresa de ciberseguridad Panda Security explica qué la razón por la que el lanzamiento se paró en Europa y no en EEUU y otros países fue que las normas en materia de privacidad de la UE son más restrictivas. Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de la firma, explica que los europeos "nos tomamos la protección de datos bastante más en serio": "El objetivo es siempre proteger al ciudadano y no tanto a las empresas quienes, de hecho, están sujetas a severas sanciones de ser detectadas infringiendo la normativa"

La información recopilada por Threads

Meta ya se ha metido en problemas con Facebook e Instagram en el pasado en Europa, por el tratamiento que se hacía de los datos personales, las imágenes y otras informaciones de sus consumidores. Según Panda Security, con Threads, la compañía de Zuckerberg va a rastrear datos de los usuarios, pero con fines legítimos y han notificado que se enfocarán en salvaguardar la privacidad y seguridad y que no se almacenarán los datos en servidores centralizados.

"Esto es un paso en la buena dirección -cuenta Lambert-. La anonimización de los datos es una parte fundamental de la ciberseguridad y el hecho de que no sean fácilmente accesibles, otra. Si, como dicen, los datos de los usuarios de Threads estarán distribuidos, el acceso o robo de los mismos es bastante más difícil".

Lambert detalla que, aunque todo parezca que irá bien encaminado, "hay que tener más cosas en cuenta". Por ejemplo, que todavía no sea vista con buenos ojos por Europa, principalmente por todos los datos que recopila referentes al historial de navegación, información financiera, datos de la actividad física, compras, identificadores de usuario, etc.

Panda Security propone una serie de medidas para evitar que nuestra privacidad esté en riesgo con Threads:

No publiques información privada. Utiliza la verificación en dos pasos si es posible.

Usa el modo ‘privado’ o ‘solo amigos’, para reducir el alcance de lo que publicas.

Sal de la cuenta cuando no la uses.

Denuncia y reporta a la red social si detectas actividades sospechosas. Hazlo también ante las autoridades.

Vigila y protege a los más jóvenes.

Lee los términos de seguridad para cerciorarte de que estás de acuerdo con los datos que recopilan sobre ti.

