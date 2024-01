¿Qué aplicaciones móviles utilizan con más frecuencia Sam Altman y Bill Gates?

Hace unos días que Bill Gates invitaba a su podcast a Sam Altman, el líder de OpenAI. Hablaron de muchos temas como de su relación, de cómo Gates siguió el desarrollo de ChatGPT y sus dudas ante la tecnología, de la que finalmente dijo sentirse muy sorprendido. También hablaron de cómo visualizan la regulación de la inteligencia artificial.

Según ha contado en el podcast "Unconfuse Me with Bill Gates", Gates comienza hablando de que "tuve el privilegio de ver su trabajo a medida que evolucionaba", ha dicho Gates aunque admite que al principio era muy "escéptico" para añadir que "no esperaba que ChatGPT se volviera tan bueno" y los resultados le dejaron "boquiabierto".

Otro tema que trataron es sobre qué aplicaciones usan en su trabajo en el día, para llevar a cabo sus tareas y Altman hizo un comentario que podría revelar hacia donde quiere avanzar ChatGPT en los próximos meses.

Slack y Outlook



Gates y Altman hablaron en el podcast sobre qué aplicaciones utilizan con más frecuencia. Altman dijo que usa muchísimo Slack pero que le gustaría poder decir que la que usa más es ChatGPT.

Por su parte, Gates dijo que su aplicación más utilizada es Outlook, porque, especificó "soy un tipo de correo electrónico a la antigua usanza, ya sea eso o el navegador, porque, por supuesto, muchas de mis noticias llegan a través del navegador".

A esto Altman responde que a la hora de hablar de aplicaciones no pensó en el navegador y que "es posible que lo use más", pero que apuesta por decir Slack porque está "en Slack todo el día".

Hay que recordar la anécdota del mes de noviembre pasado, cuando Sam Altman fue despedido de la empresa que lidera (luego, tras unos días de idas y venidas, con contrato de Microsoft por el medio y muchas protestas de los empleados de la empresa, acabó volviendo), se conoció que el despido se produjo a través de Google Meet. Esto chocó teniendo en cuenta que Microsoft es la gran inversora de la creadora de ChaGPT y tiene Teams como herramienta de videollamadas.

También hablaron de la pequeña plantilla de OpenAI: 500 empleados. Bill Gates dijo entre risas que sorprende esa pequeña cantidad si comparamos con el número de empleados que empresas como Google tiene.

