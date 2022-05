Podrás salir de los grupos de WhatsApp sin hacer ruido, pero quedarás registrado

Ya os hablamos de que WhatsApp estaría planificando una función que te permita salirte de los grupos sin apenas hacer ruido, ya que solo avisará al administrador y no se mandará un mensaje a todo el grupo avisando de que te has ido.

La aplicación de mensajería instantánea últimamente no deja de trabajar en nuevas funciones en los grupos de WhatsApp para hacer mejor la experiencia del usuario en estas conversaciones grupales.

Ahora mismo, cada vez que nos salimos de uno, aparece un mensaje automático que avisa a los integrantes sobre la persona que abandona el grupo.

Esto va a cambiar y ya no serán notificados los demás cuando esto ocurra. Pero no es todo tan perfecto como parece, sino que cada vez que salgamos de un grupo, dejaremos una huella digital que sí que quedará registrada y, por tanto, la huida no será tan silenciosa.

Según habría informado Wabetainfo, en la lista de participantes del grupo, aparecerá una opción accesible para todos y que permitirá ver quiénes participaron en ese grupo en el pasado y en consecuencia, se podrá hacer un seguimiento de las personas que lo hayan abandonado.

Así aparecerá esta función en la lista de participantes de un grupo de WhatsApp. Wabetainfo

Aunque esto pueda infringir la privacidad de los usuarios, es una opción bastante buena si queremos conocer el historial de algunos usuarios que hayan podido ser polémicos y que en algún momento desmientan su participación en un grupo.

Como resultado, WhatsApp lo que pretende incluyendo este registro es garantizar la máxima seguridad en caso de que haya algún problema y que los usuarios tengan allí una herramienta para que queden registradas las pruebas.

