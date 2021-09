¿Odias los audios de WhatsApp? Esta nueva función te encantará: la app te transcribirá a texto las notas de voz

Los audios de WhatsApp son una manera rápida y sencilla de hablar con alguien sin necesidad de tener el móvil en la mano. No obstante, los usuarios que reciben el mensaje no siempre tienen tiempo para escucharlos enteros. Recientemente, la plataforma implementó la posibilidad de escuchar las notas de voz más rápido, sin embargo, parece que las novedades no van a acabar ahí.

WABetaInfo, el sitio web conocido por lanzar exclusivas sobre la famosa app de mensajería instantánea, ha informado que WhatsApp está trabajando en la posibilidad de que los receptores de los audios puedan transcribirlos a texto.

Si esta nueva función sale adelante, los usuarios podrán leer las notas de voz sin escucharlas. Esto quiere decir que será la propia aplicación la que convierta las palabras del audio en texto automática y rápidamente.

Sin embargo, esta funcionalidad implica que muchos se cuestionen la privacidad de WhatsApp. La transcripción de un audio a texto supone utilizar un sistema de reconocimiento de voz y, aunque Facebook disponga de una inteligencia artificial, parece ser que en esta ocasión no van a utilizarla.

Pero esto no implica que los miedos por la vulnerabilidad de la privacidad estén justificados porque, tal y como ha informado WABetaInfo, el reconocimiento se efectuará con las propias herramientas del dispositivo móvil.

WhatsApp pedirá permiso para acceder al reconocimiento de voz del dispositivo. WABetaInfo

De hecho, en las imágenes que han compartido sobre esta función, se puede ver cómo WhatsApp notifica que se va a utilizar el reconocimiento de voz de un iPhone. Además, en el mensaje avisa que los datos pueden enviarse a Apple con el objetivo de mejorar el sistema.

Por lo tanto, si el usuario no quiere compartir sus datos, podrá optar por rechazar la nueva funcionalidad. No obstante, si elije disponer de esta herramienta, contará con la posibilidad de transcribir las notas de voz a texto.

De momento, esta característica es tan solo una idea en la que se está trabajando y todavía no se sabe si acabará lanzándose. Si termina saliendo a la luz, esta opción podría permitir leer los audios en lugares públicos sin llevar cascos ni incomodar a la gente, por ejemplo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.