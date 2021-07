Trucos de WhatsApp que no conocías para sacar el máximo provecho a la app

WhatsApp es la aplicación que usamos en el día a día para hablar con nuestros amigos o familiares, teniendo en cuenta que es la app de mensajería instantánea más demandada por los usuarios. Desde enviar fotos, audios, vídeos e incluso hacer videollamadas, pero, ¿estamos seguros de que sabemos usar la aplicación al 100%? Desde 20BITS te queremos dejar una serie de trucos para que puedas sacar el máximo partido.

Así puedes leer mensajes sin conectarte a la app

Seguro que alguna vez has pasado por el momento de que no te apetece leer todos los mensajes que tienes pendientes o de no responder a ciertas personas, sin embargo, existen una serie de trucos que te pueden facilitar este pequeño ‘problema’.

Puedes desactivar el ‘doble check’ azul para que nadie sepa que has leído los mensajes, activa el ‘Modo avión’ en tu dispositivo para desactivar las conexiones y comprobar que contactos te han escrito, revisa la barra de notificaciones o puedes activar el widget de WhatsApp en la ‘Home’ de tu móvil.

Puedes transcribir los audios

Si alguna vez has recibo un audio cuando estabas en clase o en una reunión, debes saber que puedes transcribir a texto los mensajes de voz que hayas recibido. Para estos casos existen alternativas ajenas a WhatsApp, para Android es recomendable usar ‘Transcriber for WhatsApp’, mientras que para iOS se puede emplear ‘Transcrypto audio transcriber’.

Tan solo deberás seleccionar el audio, tocar la opción de ‘Compartir’ y hacer clic en la aplicación correspondiente. Una vez finalizado dicho proceso, se exportará el audio y en pocos minutos tendrás hecha la transcripción.

¿Te has quedado sin batería en el móvil? No hay problema

En la versión beta de la app existe la posibilidad de usar WhatsApp en cuatro dispositivos a la vez y sin tener que usar el móvil como factor principal. Dicha actualización permite emplear la aplicación de la misma manera a pesar de que el móvil esté apagado o con el ‘Modo avión’ activado, las sesiones que tengas activadas en ordenadores o tablets funcionarán de forma simultánea.

Envía contenido multimedia efímero

¿Quieres fastidiar a tus amigos para que solo puedan ver una vez la foto que has enviado? Si posees la versión beta de la aplicación, ya puedes emplear el envío de fotos y vídeos efímeros. Cuando vayas a mandar el contenido multimedia, aparecerá al lado del botón de enviar el número uno dentro de un círculo para que puedas activar la opción de ver las fotografías una única vez.

Además, se eliminará de manera definitiva cuando se haya visualizado, aunque ten cuidado, siempre existe la opción de que tus amigos le hagan una captura de pantalla.

