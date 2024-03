Todas las novedades que estrena Instagram: cambios en los mensajes y un truco para abrir la cámara

Instagram, la red social propiedad de Meta y una de las más utilizadas en España, continúa implementando, gracias a dos novedades, mejoras para rendimiento de la app y la experiencia de sus usuarios: una nueva función con la que permite editar mensajes directos con un margen de tiempo y la posibilidad de poder fijar hasta tres chats en la zona superior de la bandeja de entrada.

Además, también han desarrollado, en este caso para iOS, una interfaz de acceso directo a la cámara de la propia aplicación, que se podrá activar desde directamente la plantilla de bloqueo del dispositivo y sin tener que desbloquearlo en ningún momento, agilizando este proceso.

Editar los mensajes directos en Instagram y confirmaciones de lectura

Seguro que en más de una ocasión hemos enviado algún mensaje directo por Instagram y por no haberlo borrado o por un malentendido hemos tenido problemas. Incluso borrándolos podemos tener también algún inconveniente, ya que si la otra persona lo ve y justo lo borramos, podría pensar cosas que no son.

Por ello, ahora la app anuncia una nueva función con la que podremos editar los populares MD de la plataforma hasta 15 minutos después de enviarlos y así poder corregirlo sin eliminarlo. Para poder hacer un cambio en un mensaje bastará con mantener presionado en el que se quiera editar y escoger la opción “Editar” dentro del menú desplegable.

Además, desde la red social de Meta también se ha llevado a cabo una opción para activar y desactivar las confirmaciones de lectura en los mensajes. Así, los usuarios podrán elegir que las personas que lean sus mensajes no sepan si han abierto o no el chat.

Editar mensajes directos de Instagram META

Fijar chats en los mensajes directos de Instagram

Esta es una de las opciones que si no está no la echas en falta, pero que si lo hace siempre se agrade por no tener que estar buscando los chats más frecuentes. Antes de aplicar esto, las conversaciones se ordenaban a raíz de la última interacción, ya sea por enviar alguna publicación, un reel, etcétera.

Por ello, Zuckerberg ha anunciado que se podrán fijar hasta tres conversaciones de los mensajes directos que el usuario considere de importancia. De esta forma, los seleccionados no se moverán hacia abajo a medida se interactúe con otras personas. Todavía se desconoce cuando llegara ni a qué dispositivos, aunque la imagen que se ha compartido es una captura realizada en iOS.

Abrir la cámara de Instagram desde la pantalla de bloqueo

Esta nueva función podríamos denominarla atajo o truco para los usuarios que tengan dispositivos iOS, ya que, a través de un ‘widget’ llamado ‘Story Camera’, que ocupa una cuadrícula de 1x1 del iPhone, se crea una interfaz para acceder de manera directa a la cámara de la aplicación. Con ello se agiliza el proceso de publicar en Instagram sin necesidad de desbloquear el dispositivo.

Lo que es el ‘widget’ aparece con la misma apariencia que el icono de 'Historia de Instagram' y al pulsar en él, te lleva de manera directa a la app para poder realizar una foto o un video o buscarla en la galería del móvil. Una de las desventajas, según Gadgets 360, es que los usuarios ya no podrán utilizar la aplicación de cámara nativa en el iPhone, la cual es capaz de capturar imágenes de mayor calidad.

