Netflix valora su incorporación en el mundo de los videojuegos

¿Sabías qué? Netflix está estudiando la opción de incluir los videojuegos en su catálogo de oferta bajo la suscripción de pago. Según el diario The Information, la plataforma está buscando el perfil de una persona con experiencia en la industria del ocio electrónico para que sea capaz de supervisar la expansión de Netflix hacia el mundo de los videojuegos.

Axios, otro medio de comunicación, anuncia que la plataforma estaría planteando un servicio de juegos parecido al de Apple Arcade. Sin embargo, Netflix incluiría juegos con licencias propias y podría llegar a ver la luz verde sobre su lanzamiento en 2022. Todavía corren muchos rumores, pero podría ser posible que los juegos de Netflix solo estuviesen adaptados para los dispositivos móviles.

Como era de imaginar, la plataforma aún no ha confirmado nada sobre los rumores. No obstante, un representante de la compañía afirmó para el medio The Verge que han empezado a valorar la posibilidad de interactuar con las historias, como sucedió con el episodio de la serie Black Mirror.

Greg Peters, jefe de operaciones de la compañía, aseguraba que “estamos tratando de averiguar cuáles son todas estas formas de aumentar esos puntos de conexión. Podemos profundizar. Y ciertamente, los juegos son un componente realmente interesante. Así que continuaremos aprendiendo y descubriendo a medida que avanzamos”. Netflix todavía no afirma el hecho de invertir para ganarse un hueco en la industria.

Las dificultades a la hora de crear los videojuegos

La entrada de los videojuegos en la plataforma podría llegar a suponer la llegada de más usuarios y una alternativa de competencia hacia Apple. El único inconveniente es que elaborar esta idea no es tan fácil, Google Stadia y Amazon Luna (servicios de videojuegos en la nube) no han conseguido ganarse en un hueco en la industria.

Por otro lado, Microsoft y su servicio Game Pass son considerados como la plataforma más original de los servicios de juegos bajo demanda, pero tampoco hay que olvidarse de los servicios en streaming que ofrece PlayStation Now (Sony) o GeForce Now (Nvidia).

De momento tendremos que seguir esperando a que Netflix confirme los rumores sobre su posible plataforma de videojuegos, a pesar de que se estén reuniendo con ejecutivos veteranos de la industria gaming para valorar la entrada en este negocio.

