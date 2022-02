Meta asegura que "no amenaza en absoluto" a Europa: Facebook e Instagram seguirán presentes en el continente

Facebook e Instagram no desaparecerán de Europa pese al informe en el que consideraban esa opción como una solución frente a la normativa de la UE. “Meta no amenaza en absoluto con abandonar Europa”, ha sentenciado la empresa en un comunicado.

Recientemente, las dos redes sociales de Mark Zuckerberg se volvieron trending topic tras hablarse de la posibilidad de que saliesen del viejo continente. Esta noticia se debía a las palabras que Meta había escrito en un informe presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

“Si no se adopta un nuevo marco transatlántico de transferencia de datos y no podemos seguir confiando en los SCC [archivos de control de código fuente] o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una serie de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa”, decían en el documento.

Las palabras de Meta no eran una sentencia, sino más bien una posibilidad que barajaban. Sin embargo, algunos políticos se posicionaron al respecto. “Unidos, no nos intimidará algo así”, apuntó el ministro de Economía alemán; “los gigantes digitales deben entender que Europa resistirá y afirmará su autonomía”, expresó el ministro francés de Economía también.

Meta ha subrayado que en el documento que envió habían apuntado que era “probable” esa idea, pero que no habían tomado aún ninguna decisión.

“No deseamos en absoluto retirarnos de Europa, por supuesto que no –ha recalcado Markus Reinisch, vicepresidente de Políticas Públicas para Europa de la compañía-. Pero la simple realidad es que Meta, como muchas otras empresas, organizaciones y servicios, depende de las transferencias de datos entre la UE y Estados Unidos para poder operar nuestros servicios globales”.

Cabe destacar que nuestro continente representa una parte relevante de los ingresos de Facebook e Instagram que tiene Meta. Tras las noticias de su posible salida de Europa, sus acciones bajaron un 10 %, que se suma al 23 % que cayó la semana pasada.

Reinisch menciona que “no es cierto” que las palabras que redactaron en el informe fuesen “una amenaza” de abandonar Europa. Sin embargo, recalca su preocupación por la transferencia de datos a EE UU: “Las empresas necesitan normas claras y globales para proteger los flujos transatlánticos a largo plazo y, al igual que otras empresas de un amplio abanico de sectores, estamos vigilando de cerca las posibles repercusiones para los millones de personas y empresas que utilizan nuestros servicios a medida que avanzan estos acontecimientos”.

Según el vicepresidente de Políticas Públicas para Europa de Meta, ellos no son los únicos afectados por la normativa europea. “Al menos otras 70 empresas de una amplia gama de sectores, incluidas diez empresas europeas, también han planteado los riesgos en torno a las transferencias de datos en sus declaraciones de resultados”, explica Reinisch.

