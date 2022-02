Zuckerberg amenaza con 'apagar' Facebook e Instagram en toda Europa si la UE no atiende a sus exigencias

Europa no se lo está poniendo nada fácil a la empresa matriz de Mark Zuckerberg al no darle la opción de transferir, almacenar y procesar datos de sus usuarios europeos en sus servidores de EE UU. Si la situación sigue así, la compañía platea la posibilidad de cerrar Instagram y Facebook en el continente, según un documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

“Si no se adopta un nuevo marco transatlántico de transferencia de datos y no podemos seguir confiando en los SCC [archivos de control de código fuente] o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una serie de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa”, escriben en su informe anual.

Meta es consciente de que esta decisión “afectaría material y negativamente” a su negocio, a su condición financiera y a los resultados de sus operaciones. Sin embargo, la empresa apunta que el Reglamento General de Protección de Datos es una ley nueva cuya “interpretación aún está evolucionando” y que dificulta las operaciones de sus redes sociales en Europa.

La compañía considera que las transferencias trasatlánticas de datos deben mantenerse a pesar de las obstaculizaciones de algunas normativas. Actualmente, el traspaso de información de los servicios de Meta debe someterse a un intenso escrutinio por parte de la UE que esperan que cambie para no tener que cerrar sus plataformas.

El documento tan solo anuncia esta posible medida para el caso en el que la Unión Europea no adopte un nuevo marco legal que permita que utilicen los acuerdos modelo actuales “o alternativas”. Mediante su informe anual, Meta destaca la importancia que tiene compartir datos entre distintos territorios para ofrecer servicios y para la publicidad personalizada que aporta muchos ingresos a la compañía.

El Escudo de Privacidad

Hasta hace poco, la empresa de Mark Zuckerberg era capaz de transferir sus datos empleando el llamado ‘Escudo de Privacidad’ como base legal. Esta certificación permitía que meta recibiera y tratase los datos personales de sus usuarios.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la UE cambió de parecer e invalidó dicho acuerdo en julio de 2020. Su decisión se debió a que los EE UU no daban las garantías suficientes de proteger la privacidad de los datos.

