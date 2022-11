Lullamate: la app de citas para encontrar al padre o la madre de tus hijos

Ya sea para encontrar el amor, para buscar a alguien para pasar el rato en una ciudad o para encuentros casuales, las aplicaciones de citas son la nueva forma de conocer gente a la que recurren los jóvenes (y no tan jóvenes). Según Digital Market Outlook 2021 de Statista, al final el año había alrededor de 379 millones de usuarios activos en las plataformas de citas en línea y esta cifra no hace más que crecer.

Tinder, Bumble, Badoo, Grindr... Hay una gran cantidad de opciones que se adaptan a la demanda de los internautas. Incluso para aquellos que están buscando personas que tengan intención de formar una familia, como es el caso de Lullamate (que significa compañeros de canción de cuna).

La aplicación ha sido creada para que los que quieran encontrar su 'media naranja' para ser padres o madres puedan enamorarse o conocerse, sabiendo que la otra persona también tiene el deseo de tener un hijo o hija. Según Peñalver, CEO y cofundadora murciana de la startup, la plataforma cuenta con un algoritmo capaz de analizar la compatibilidad de las personas.

Aunque en el pasado lo más normal era que, si conocías una persona e iniciabas una relación, terminases teniendo hijos con ella, los tiempos han cambiado. Cada vez son más los jóvenes que optan por no formar una familia, por motivos económicos, por la sobrepoblación o simplemente porque no quieren. Por ello, Lullamate ha llegado en el momento justo, para que quienes sí quieran ser padres o madres sepan donde buscar.

Peñalver se basó en su propia experiencia para crear la plataforma: "Quería ser madre, pero no encontraba al padre ideal, acababa de salir de una relación de mucho tiempo, me acercaba a los 40, y pensé que otra opción podía ser posible". De momento, la CEO no ha dado con el hombre ideal ni ha sido madre, pero no lo descarta y con su proyecto pretende ayudar a que otras personas cumplan con su propósito.

Más allá de encontrar el amor, Lullamate se presenta como una aplicación para hallar al padre o madre de tu hijo, algo conocido como coparentalidad. "La idea de tener un hijo entre amigos y plantear la crianza desde un vínculo afectivo diferente, es una realidad más allá de las películas. No hace falta que haya amor para ser buenos padres, como está demostrado con las parejas que se divorcian o nunca llegan a estar juntas como relación, pero crían juntos a un hijo", apunta.

