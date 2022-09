Las apps de Google podrían volver a los móviles Huawei: EEUU parece dispuesta a relajar el veto

La marca asiática Huawei lleva vetada en Estados Unidos desde 2019 junto a otras empresas tecnológicas de China. A raíz de dicho veto, la compañía no puede comercializar sus productos en el país norteamericano y las apps de Google dejaron de estar disponibles en sus dispositivos.

Aunque EEUU no quiera romper este veto, sí que están dispuestos a mostrarse más benevolentes. Según un comunicado de la Oficina de Industria estadounidense, en el país norteamericano están pensando en "participar plenamente en las organizaciones de estándares internacionales, particularmente donde los estándares críticos, pero a veces invisibles que establecen tienen importantes implicaciones comerciales y de seguridad nacional".

Estas palabras no suponen un alto el fuego por parte de Estados Unidos, pero sí que podríamos hablar de un ‘relajamiento’ de las prohibiciones a las empresas chinas. Huawei ha denunciado (aunque también bromeado) sobre el veto que no les permite que sus aparatos cuenten con apps como Gmail, Google Maps, Google Translate, el Asistente de Google, Google Drive, etc.

Estados Unidos justifica su veto mostrando su preocupación no solo por la competencia tecnológica que supone China, sino también por el tema de seguridad nacional. Según parece, el país norteamericano está preocupado por la posibilidad de que los chinos utilicen los dispositivos de Huawei para comprometer su ciberseguridad y espiarlos.

Sobre el tema, Huawei ha comentado que considera esta decisión "injusta", puesto que no se han encontrado ni "evidencias" ni "hechos" que demuestren que "haya hecho algo más". La firma tecnológica asiática espera volver a poder colaborar con Google en un futuro.

