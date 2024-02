Google Maps es la aplicación que más utilizan los españoles para ubicarse tanto dentro de España como en el extranjero, pero no es la única opción que existe. Hoy vamos a hablar de una alternativa poco conocida que no requiere de conexión a Internet e ideal para aquellos que no se fían de la privacidad que ofrece la app de los de Mountain View.

Desde la plataforma de Google, es posible navegar sin WiFi ni datos, pero hasta cierto límite. Esta opción solo está disponible si antes ha descargado una parte del mapa gracias a Internet, por lo que los internautas deben salir prevenidos de casa; y cada zona guardada ocupa espacio de almacenamiento.

Organic Maps, una alternativa a Google Maps

La aplicación gratuita Organic Maps es perfecta para aquellos que les gusta la aventura y moverse por lugares a los que llega poca o nada de cobertura. El sistema emplea los mapas de OpenStreetMap que suelen disponer de actualizaciones constantes, que realizan los propios usuarios.

Al ser una plataforma libre y de código abierto, los internautas pueden ir informando de caminos cortados o situaciones similares al instante, algo que no es posible con Google Maps, que requiere de la autorización de los de Alphabet. Está disponible en iOS y Android y, una vez instalada, los usuarios pueden disfrutar de sus mapas para no perderse sin preocuparse de que Google sepa su ubicación en todo momento.

Las ventajas de Organic Maps

Una de las razones por las que algunas personas tienen esta alternativa de Google Maps instalada en sus dispositivos es que la privacidad está asegurada al tratarse de una app de código abierto. Además, consume menos batería al no necesitar conectarse a la red y no tiene anuncios.

Con Organic Maps, los usuarios pueden acceder a mapas de lugares que no existen en la opción de Google y eso es posible gracias a que son ellos mismos los que pueden realizar actualizaciones cartográficas. Su uso más común es para rutas ciclistas y pistas de senderismo, por lo que esos son los caminos más detallados, pero también se pueden ver trayectos en coche.

En los mapas de la app, se aprecian las líneas de contorno de las distintas rutas, los perfiles de elevación, los picos y pendientes. Asimismo, cuenta con un modo oscuro, para aquellos que estén acostumbrados a ver sus aplicaciones en modo 'noche'.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.