¿En qué casos permite Netflix compartir tu cuenta con otra persona?

Actualmente, la cuota mensual Premium de Netflix, permite compartir la cuenta con 4 usuarios y muchos son los que comparten esta cuota de 17,99 euros con familiares y amigos, ya que Netflix permite el uso de varios dispositivos a la vez. Sin embargo, es necesaria alguna aclaración al respecto.

Cada aplicación o servicio en el que un usuario instala o al que se suscribe tiene unos términos de uso o, como podríamos decir coloquialmente, varias normas que pueden consultarse en la propia plataforma; aunque también es cierto que son pocas las personas que se molestan en leerlas.

¿Cuándo puedo compartir mi cuenta con otros?

En los términos de uso de Netflix encontramos varios apartados que pueden solventar algunas de nuestras dudas sobre compartir o no nuestra cuenta con otras personas.

Concretamente en el apartado 4 de ‘Servicio Netflix’ encontramos lo siguiente:

El servicio de Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar. Durante tu suscripción a Netflix, te concedemos un derecho limitado, no exclusivo e intransferible, para acceder al servicio de Netflix y ver contenidos de Netflix. A excepción de lo mencionado, no se te transferirá ningún derecho, título o beneficio. Aceptas no utilizar el servicio para exhibiciones públicas.

Es decir, podemos compartir nuestras cuentas con personas que convivan con nosotros, en la misma vivienda.

El mismo apartado continúa explicando: Puedes ver el contenido de Netflix principalmente dentro del país en el que hayas establecido tu cuenta y sólo en las ubicaciones geográficas donde ofrezcamos nuestro servicio y hayamos licenciado dichos contenidos. El contenido disponible para visionado varía en función de la ubicación geográfica y cambia periódicamente. El número de dispositivos en los que puedes ver contenidos de forma simultánea depende de tu plan de suscripción y está especificado en la página «Cuenta».

Contraseñas y acceso a cuenta

Por otro lado, el apartado 5 habla de contraseñas y acceso a la cuenta.

El suscriptor que haya creado la cuenta de Netflix y en cuyo Método de pago se cobren las cuotas (el «Titular de la cuenta») es responsable de la actividad que se realice a través de dicha cuenta de Netflix. Para mantener el control sobre la cuenta y evitar que cualquiera acceda a ella (que incluiría información sobre el historial de visionado de la cuenta), el Titular de la cuenta deberá mantener el control de todos los dispositivos compatibles con Netflix que se usen para acceder al servicio y no revelar a nadie ni la contraseña ni los detalles del Método de pago asociados a dicha cuenta. Eres responsable de actualizar y mantener la veracidad de la información que nos facilites acerca de tu cuenta. Podemos cancelar tu cuenta o bloquearla para protegerte a ti, a Netflix o a nuestros asociados de usurpación de identidad o de otra actividad fraudulenta.

Netflix tiene todo el derecho a pedirte la verificación de tu cuenta y cancelártela en el caso de que te niegues a hacerlo.

Aunque las condiciones en las que podemos compartir nuestra contraseña o no son bastante claras, también es cierto que los términos de uso detallados por la plataforma pueden entenderse con bastante ambigüedad.

