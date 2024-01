¿Qué está pasando con los desnudos en Twitch? La plataforma te bloqueará si finges no llevar ropa

Twitch es una de las plataformas más conocidas del mundo para realizar transmisiones en directo. Los streamers que realizan contenido en vivo a través de este servicio de Amazon pueden ser baneados si muestran desnudos, pero hasta la fecha no había restricciones para quienes fingían estar sin ropa. Ahora, las políticas de contenido sexual han cambiado y la desnudez implícita también estará prohibida.

Un estudio de Statista que recoge datos de abril de 2023 afirma que un 24% de los usuarios en redes sociales de España utiliza Twitch a diario, un 32% lo hace cada dos o tres días y un 22% cada semana. Estos porcentajes demuestran que el interés de los españoles por la plataforma es tan grande que la mayoría lo utiliza al menos una vez semanalmente.

Twitch se arrepiente de permitir el contenido sexual

Los más vistos son IlloJuan, Ibai, Xllorar, Auronplay, entre otros. Los que se encuentran en el top de España no retransmiten contenido erótico, pero eso no significa que Twitch esté libre de ello. Hay streamers, como Amouranth, Indiefoxx, Morgpie, AsianBunny y LilacLove, estaban comenzando a mostrarse en topless y parecía que Twitch iba a permitirlo en diciembre, siempre que no mostrasen los pezones.

Finalmente, la compañía ha reculado y quiere eliminar este tipo de contenido sexual de las retransmisiones en vivo. Anela Hession, directora de confianza del cliente, explica en una publicación del blog de la firma que los streamers no podrán "insinuar o sugerir que están total o parcialmente desnudos".

En diciembre, Twitch había permitido que los creadores de contenido emitiesen ese tipo de pornografía implícita siempre que estuviese correctamente etiquetado. No obstante, Heisson reconoce que, aunque la mayoría de los streamers lo señalizasen correctamente, es posible que algunos usuarios viesen miniaturas potencialmente sugerentes.

Por ese motivo, la profesional de Twitch ha recalcado que la política de contenido sexual ha vuelto a modificarse. En todo momento, los streamers deberán asegurarse de que está claro que llevan ropa.

Las nuevas restricciones de Twitch sobre los desnudos

Hession ha subrayado que los streamers no pueden mostrar que están desnudos ni total ni parcialmente. Esto incluye exponer los genitales, las nalgas o los senos, independientemente de que los cubran con objetos o barras en un intento de 'censura'. Tampoco está permitido enseñar el contorno visible de los genitales ni insinuar que no tienen ropa que cubra sus partes íntimas.

"A aquellas que se presenten como mujeres, les pedimos que se cubran los pezones y no expongan la parte inferior del busto", aclara Hession, aunque recalca que los escotes están permitidos.

Por otro lado, los streamers deberán asegurarse de que las prendas que cubran la parte inferior de su cuerpo se extienda "desde las caderas hasta la parte inferior de la pelvis y las nalgas". Esto supone que los tangas, bragas o calzoncillos que muestren esas zonas corporales también están prohibidos.

En suma, la empleada de Twitch recuerda que las normas no solo afectan a la transmisión en vivo, sino también en las miniaturas. En el comunicado ha dado un adelanto de que están trabajando para que los directos etiquetados como de temas sexuales muestren carátulas borrosas y en una forma para que los usuarios puedan filtrar el contenido, para evitar que los menores accedan a contenido indebido.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.