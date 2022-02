Cuidado: sal de un grupo de WhatsApp con este el nombre si no quieres que te eliminen la cuenta

Una de las principales ventajas de WhatsApp es que los usuarios pueden crear grupos para conversar en chats de hasta 256 participantes. A pesar de ello, cabe señalar que la plataforma de Mark Zuckerberg cuenta con una serie de términos y condiciones que las personas aceptan al acceder a la app.

“No usarás (o ayudarás a que otros usen) nuestros Servicios en formas que: sean ilegales, obscenas (…) o que promuevan o fomenten conductas que serían ilegales, o de otro modo inadecuado”, avisa la aplicación en sus términos de servicio.

WhatsApp tiene prohibidas las palabras ‘pedofilia’ y ‘pornografía’. Si un usuario pone dichas palabras como título en un chat grupal, la aplicación de mensajería instantánea puede suspender la cuenta de los administradores.

La plataforma asegura que las conversaciones están cifradas “de extremo a extremo”, por lo tanto, supuestamente WhatsApp no puede buscar estos términos. Sin embargo, sí que tienen la capacidad de detectar si un grupo tiene como título una palabra prohibida.

Las palabras ‘pedofilia’ y ‘pornografía’ son dos términos que, según WhatsApp, infringen sus normas. Esto se debe a que la app considera que los participantes de los grupos podrían estar compartiendo contenido inapropiado.

Las cuentas que se suspenden reciben este aviso por parte de WhatsApp. Twitter / JuanPachanga

En los casos en los que se detectan estas palabras, WhatsApp puede bloquear la cuenta de los administradores y del resto de integrantes del chat de manera temporal e incluso permanentemente.

Además de suspender las cuentas, WhatsApp también elimina las conversaciones y los archivos (fotografías, vídeos, documentos, etc.) para evitar que se use la aplicación para actividades ilegales. De ese modo, es conveniente no utilizar esa palabra en los títulos de los grupos.

