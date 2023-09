Con este simulador basado en Google Maps podrás conducir por todo el mundo sin levantarte del sofá

Cuando quieres planificar un viaje o vas por un sitio que no conoces, siempre viene bien utilizar una aplicación como Google Maps para encontrar rápido tu destino y no perderte. Aunque si quieres recorrer todas las calles del mundo sin moverte del sofá, también puedes utilizar un simulador de conducción basado en Google Maps.

Este simulador se conoce con el nombre de Driving Simulator y permite imitar la conducción de un vehículo por diferentes lugares, calles, carreteras de manera totalmente gratis, utilizando Google Maps como interfaz. Gracias a ello podremos utilizar las diferentes vistas que ofrece como mapas, satélite e hibrido, que combina las estás dos últimas.

Driving Simulator con vista satélite 20BITS | Mario Bordonaba Gil

El desarrollador japonés, Katsuomi Kobayashi, ha sido la cabeza pensante que ha desarrollado, programado y adaptado el simulador para que funcione en ordenadores como en diferentes dispositivos móviles, ya sean de Google o no. Su funcionamiento es bastante sencillo y no tiene ninguna complicación.

Así funciona

Si tienes ganas de probar Google Maps con Driving Simulator, estos son los pasos que debes de seguir.

Entra en la web de la aplicación, ya sea por Google Chrome o cualquier otro navegador compatible y haz clic en START. En esta web aparece una pequeña interfaz de con diferentes opciones.

Puedes elegir entre ser un coche o un autobús, pulsando en el botón Car o Bus respectivamente. También puedes controlar la perspectiva de la cámara inclinándola hacia abajo o hacia arriba, pulsando en Tilt Down o Tilt Up. Tienes dos vistas para elegir: una de la parte trasera del coche o verlo desde un lateral, haciendo clic en North Up o Head Up.

Autobús en Driving Simulator 20BITS | Mario Bordonaba Gil

También vas a poder escoger entre tres tipos de vistas: Map, en la que se verá todo como un mapa de navegador GPS, Satellite, donde veremos la foto de satélite de Google Maps del lugar donde estemos, e Hybrid, que será una unión de las dos anteriores opciones.

Pulsando en Present Locations se podrá acceder a ciudades ya predeterminadas y si escribimos en Location name or lat.Ing, podremos poner la ciudad que nosotros queramos.

Driving Simulator con vista híbrida 20BITS | Mario Bordonaba Gil

Para conducir el vehículo se utilizan las flechas del teclado, mientras que en un móvil se utiliza el volante de la zona inferior derecha para conducir el vehículo. En la parte inferior de la pantalla se nos indica a través de un contador verde la velocidad a la que vamos.

Esta es una manera fácil, sencilla y divertida de conducir por cualquier lugar que queramos y observar todas las calles o lugares que nos apetezca.

