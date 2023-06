Los líderes tech luchan para evitar nuevas regulaciones… mientras alejan a sus hijos de su propia tecnología

A medida que más avances tecnológicos surgen, las regulaciones al respecto aumentan en todo el mundo. En nuestro continente, estamos amparados por normas como la Ley de Servicios Digitales o el Reglamento General de Protección de Datos. Mientras tanto, al otro lado del charco, en Estados Unidos, tienen sus propias normas, como la nueva ley de California, que busca proteger a los niños en la red.

El grupo comercial Big Tech NetChoice, que lo integran grandes marcas como Amazon, Google, AirBnB, Meta, PayPal, Twitter, TikTok, Trivado y muchas más, ha interpuesto una demanda para bloquear la nueva legislación del estado. Aseguran que obligarían a las webs a ser "censores itinerantes de Internet". Según afirman, la normativa provocaría que las propias páginas sofocaran "recursos importantes, particularmente para jóvenes vulnerables".

Sin embargo, mientras critican, por un lado, las regulaciones, los ejecutivos de los gigantes tecnológicos respaldan la restricción de dichos servicios en sus propios hijos. Según detallan algunas noticias de The Times o The New York Times, varias personas de la élite de Silicon Valley ha ordenado a sus niñeras que mantengan a sus hijos alejados de las pantallas y algunos han enviado a sus hijos a una escuela privada con una política estricta sobre el uso de pantallas.

Los ejecutivos que limitan las pantallas a sus hijos

Susan Wojcicki, exdirectora ejecutiva de YouTube, afirmó en 2017 que en ocasiones había confiscado los teléfonos a sus hijos; Sundar Pichai, CEO de Google, contó en 2018 que su hijo de entonces 11 años no tenía teléfono, y Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, confesó que no quería que sus pequeños estuviesen delante de las pantallas "durante mucho tiempo".

De hecho, Chamath Palihapitiya, un exejecutivo de Facebook, reconoció que sentía una "culpa tremenda" al haber ayudado a construir la red social. Además, admitió que a sus hijos “no se les permite usar esa mierda”.

Independientemente de sus propias afirmaciones en entrevistas del pasado, las empresas que dirigen están en contra de que California regule el tiempo que los niños pasan consumiendo sus servicios. Ahora, los ejecutivos de Silicon Valley no mencionan nada sobre el control de sus hijos, pero un sondeo de The Information descubrió que los pequeños de Silicon Valley "pasan mucho menos tiempo frente a las pantallas que el niño estadounidense promedio".

Las polémicas demuestran el peligro que las apps

Además, mientras las firmas niegan que se necesiten restricciones de uso en menores, cabe señalar que se han presentado demandas contra algunas Big Tech. Destaca la interpuesta por Frances Haugen contra Meta en 2021, en la que se filtraron documentos internos de la empresa en los que habían estudiado los efectos nocivos de Instagram en adolescentes.

Algunos informes de Tech Transparency Proyect arrojan resultados sobre cómo YouTube es un riesgo para los niños por vídeos de armas, drogas y blanqueamiento de la piel; sobre la aparición de publicaciones de drogas como el éxtasis y opioides en Instagram; o sobre los anuncios dañinos de Facebook sobre píldoras, cócteles y anorexia.

A pesar de los peligros que pueden suponer para los pequeños, según varios estudios al respecto, YouTube sigue promocionándose como una comunidad de creadores de contenido "para niños y familias" y Google promete una experiencia en línea segura para menores. Para defender su perspectiva, las tecnológicas implementas sistemas de control parental. Pero California no considera que eso sea suficiente. Ahora, queda por determinar de qué lado se pone la justicia.

