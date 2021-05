¿Alguien usa tu cuenta de Netflix o Prime Video? Cómo averiguar quién está utilizando tu streaming (y cómo echarle)

¿Le pasaste las claves de Netflix a tu exnovio? ¿Compartiste tu contraseña de Amazon Prime Video con un amigo de la Universidad? ¿Le diste a los sobrinos de tu novia la llave para acceder a horas y horas de dibujos en Disney+? No te preocupes: nos ha pasado a todos.

Estos actos de buena voluntad, sin embargo, pueden tener consecuencias. Puede que ahora no puedas disfrutar de una tarde de domingo, manta y peli en tu plataforma de streaming favorita porque hay demasiadas personas usándola. Pero tenemos la solución.

Es momento de que retomes el control de tus cuentas y por eso vamos a decirte cómo puedes hacerlo.

Netflix

Para saber quién anda ahí en Netflix, inicia sesión en la versión de navegador, abre el menú desplegable que aparece debajo del avatar de tu cuenta (arriba a la derecha), elige ‘Cuenta’ y Actividad reciente de streaming del dispositivo. Aparecerán los dispositivos que han accedido recientemente a tu cuenta y en qué parte del mundo se encuentran. Ya tienes localizados a los ‘gorrones’.

Para sacarlos de ahí ve de nuevo a ‘Cuenta’ y haz clic en ‘Cerrar sesión en todos los dispositivos’ para forzar el cierre de sesión en todos estos sitios excepto en el que te encuentras actualmente. Pero, ojo: si alguien más sabe tu contraseña, aún podría volver a iniciar sesión. Así que no está de más que la cambies -ve a ‘Cuenta’ otra vez para ello-.

Disney+

El proceso es parecido: abre Disney+ en tu navegador web, haz clic en el avatar de tu perfil (arriba a la derecha) y elige ‘Cuenta’. En este caso, la plataforma no muestra os lugares y dispositivos en los que se han conectado a tu cuenta, pero sí puedes forzar el cierre de sesión global. Lo que tendrás que hacer después es cambiar la contraseña y así echarás a cualquier mirón no deseado, porque ya no tendrá los credenciales -haz clic en el icono de un lápiz que aparece junto a ‘Contraseña’-.

Amazon Prime Video

Tanto desde el navegador como desde la app, ve a tu cuenta (arriba a la derecha), luego a ‘Cuenta y configuración’ y finalmente a ‘Mis dispositivos’ para descubrir dónde hay una sesión de tu suscripción iniciada. Después solo tienes que hacer clic en ‘Anular registro’ para forzar el cierre de sesión en cualquiera de ellos.

Eso sí: no puedes cambiar la contraseña de tu cuenta a través de la aplicación de Android o iOS, solo con el navegador web.

