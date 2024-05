5 funciones indispensables en Google Maps que tienes que utilizar

Google Maps llegó a España hace 18 años y es indispensable en nuestro móvil, ya que además de llevarte de un sitio a otro, tiene multitud de funciones útiles que nos pueden sacar de un apuro a la hora de ir de viaje o para organizarnos el mismo. Trucos para ahorrar gasolina, recordar dónde hemos aparcado el coche, mapas sin conexión, o las nuevas que están llegando en cuanto a IA, entre muchas más.

Estas son solo algunas y la aplicación posee unas cuantas que se podrían considerar indispensables. Es verdad que cada cual podría tener su opinión sobre cuáles son más o menos importantes, pero te vamos a explicar las cinco que para nosotros pueden salvarte en el día a día si llevas en tu móvil la app de mapas de Google.

5 funciones indispensables de Google Maps

Mapas sin conexión

Para estar completamente tranquilo a la hora de viajar a un nuevo lugar donde podamos no tener internet o cobertura para poder guiarnos, tenemos la opción de descargar los mapas sin cobertura de la app. Esto es una medida preventiva que podemos hacer antes de ir al sitio elegido para no tener ningún impedimento si no tenemos la posibilidad de estar en línea.

Recordatorio de donde has aparcado el coche

‘Tío, ¿dónde está mi coche?’. Esta puede ser la pregunta que más miedo nos provoque realizar al no recordar bien donde hemos aparcado. Suele pasar cuando vamos a un lugar nuevo y no lo conocemos, y al querer volver a casa no sepamos llegar a él. Gracias a Google Maps esto ya no es un problema porque con la función de ‘Guardar ubicación de estacionamiento’ podremos marcar la ubicación de nuestro coche para que después nos guíe hasta él.

Multiparadas

Con esta función puedes programar una ruta de manera completa con paradas intermedias desde el punto de inicio hasta el final. Es decir, si estás organizando un recorrido por una ciudad desde un punto clave, puedes marcar varios lugares como favoritos, como paradas para comer, diferentes monumentos o lugares para acabar llegando a tu destino. Así no te desviarás de tu ruta y podrá ser muy completa.

Busca a lo largo de la ruta

Mientras estés realizando tu camino, con la función de ‘Buscar a lo largo de tu ruta’, puedes encontrar lugares para comer, descansar un rato, gasolineras… A lo largo del recorrido, la app te va mostrando los sitios relevantes, según por donde pases, para que no te desvíes de él y ofrecerte diferentes posibilidades mientras viajas.

Compartir ubicación

Quizás es una de las que menos se valoren, pero en realidad es una de las más útiles, ya que con ella puedes compartir en tiempo real tu ubicación a las personas que quieras. Esto supone un plus de seguridad si viajas solo o si familiares más mayores tienen móvil, el poder estar pendientes de ellos si se mueven o si salen a pasear. Incluso si quedas con alguien desconocido, el que alguien sepa donde estás.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.