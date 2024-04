La migración del ADSL a la fibra óptica es ya una realidad en España a partir del 19 de abril

Por increíble que parezca, en España todavía quedan unas 444.000 líneas de ADSL operativas, según los últimos datos de la CNMC correspondientes al mes de enero de este mismo año. Sin embargo, Telefónica será la empresa tecnológica pionera en nuestro país en completar la migración del ADSL a la fibra óptica en un ratio de un casi 100% de cara al próximo 19 de abril, con las ventajas que ello supone para sus miles de clientes.

Fue en 2016, con la fibra imponiéndose al ADSL, cuando Movistar llevó a cabo el apagado de sus dos primeras centrales de cobre, las situadas en Torrelodones (Madrid) y Sant Cugat (Cataluña). A comienzos de 2017, ya había ejecutado el cierre de 20 centrales, cifra que se elevó a 50 al año siguiente. En este sentido, la multinacional líder en telecomunicaciones a nivel mundial no cesa en su empeño por informar a los hogares que, a día de hoy, siguen usando esta tecnología antigua de este cambio necesario a la fibra óptica.

Las comunicaciones van desde SMS, avisos en todas las facturas, cartas o, incluso, burofaxes. En cualquier caso, no será la única teleoperadora en poner todos sus esfuerzos por completar la migración en España, ya que Vodafone prevé culminar el apagado de la ADSL en junio. Orange también se encuentra en pleno proceso de aviso a sus usuarios.

Adiós al ADSL en España antes de que acabe el año

La tecnología ADSL permite la conexión a internet a través de la línea telefónica tradicional, un servicio que funciona empleando la antigua red de cobre por la que inicialmente se transmitía el servicio de telefonía. Fue sobre esta infraestructura que comenzó a prestarse, a finales de los 90, el acceso a internet de banda ancha ADSL.

Sin embargo, los usuarios cada vez demandaban más velocidad para conectarse a internet, y esto llevó a una modernización de la red. A partir de 2007, Telefónica comenzó su primera prueba piloto con la fibra óptica en la que el cobre se sustituyó por este otro nuevo medio de transmisión.

La implantación masiva de la fibra óptica ha llevado a Telefónica a ir cerrando sus centrales de cobre progresivamente debido a que ya no son necesarias, dadas las prestaciones muy superiores de la nueva red de fibra óptica. A todo ello, se le suma que se necesitan menos centrales de cobre para atender a la población.

No obstante, la compañía ha indicado que en algunas zonas rurales la red sustituta del cobre será el acceso fijo radio (AFR), ha detallado la CNMC. Por ello, Telefónica lleva meses avisando a estos últimos clientes que todavía no conocen este cierre que se les pasará a la fibra óptica, para así disfrutar de una conexión a internet mucho más rápida y que cuenta ya con un despliegue que llega al 96% de la población en España y que cubre las capitales de provincia y poblaciones de más de 250.000 habitantes.

