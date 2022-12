Sin noticias del Webb: el telescopio espacial pasa 15 días en 'modo seguro' por un fallo de software

Tras un año deambulando por el espacio, el Telescopio James Webb de la NASA ha comenzado a dar problemas. Desde el 7 de diciembre, el vehículo espacial ha estado entrando y saliendo del 'modo seguro', aunque las operaciones científicas se reanudaron a principios de semana pasada, según comunicó la agencia estadounidense.

El 'modo seguro' del Webb hace que los sistemas no esenciales del telescopio se apaguen, por lo que el equipo desde la Tierra tuvo que paralizar sus investigaciones hasta que el problema se solucionase. La NASA no informó de los problemas que estaban teniendo hasta que no fueron resueltos y, ahora, asegura que "el telescopio y sus instrumentos gozan de buena salud".

El comunicado de la agencia explica que "el fallo de software se activó en el sistema de control de actitud", que es uno de los aparatos que guían hacia dónde apunta el telescopio. A causa del problema, el Webb no pudo continuar con sus observaciones y los investigadores no siguieron con su actividad científica hasta hace una semana y han tenido que reprogramar sus instrumentos.

A lo largo del viaje del Webb por el cosmos, ha capturado imágenes en longitudes de infrarrojo y del infrarrojo cercano de lugares impresionantes del Universo que se encuentran a miles o millones de años luz de la Tierra, como los Pilares de la Creación o la Nebulosa de la Tarántula. Tras el parón de varios días, la NASA ha mostrado una nueva fotografía: una imagen de la galaxia espiral NGC 7469, que se encuentra a 220 millones de años luz de distancia.

La fotografía de la galaxia espiral NGC 7469 capturada por el James Webb. ESA/Webb, NASA & CSA, L. Armus, A. S. Evans

Ahora que la NASA ha podido retomar sus operaciones científicas, podrán continuar explorando el Universo para resolver a incógnitas que la ciencia se plantea desde hace tiempo, como el origen de las luces más antiguas, cómo surgieron las primeras galaxias y estrellas y cuál fue su evolución.

