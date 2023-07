El rover Perseverance descubre indicios de vida en Marte en forma de moléculas orgánicas

Unas muestras de Marte recogidas por el rover Perseverance de la NASA han servido a los científicos para identificar posibles evidencias de que hay material orgánico en la superficie del planeta. Este nuevo descubrimiento invita a creer que ahí hay una habitabilidad potencial.

La materia orgánica se puede formar a partir de varios procesos y no obstante no tienen que estar ligados a la vida. Los procesos geológicos y las reacciones químicas también pueden originar material orgánico. Sin embargo, el equipo que ha visto las muestras en Marte pretende examinarlas a fondo para indagar en las posibles fuentes de dichas moléculas.

Foto del Perseverance en Marte. NASA/JPL-CALTECH

Desde que se comenzó a explorar Marte, los investigadores han buscado la presencia de carbono orgánico en la zona. A lo largo de las décadas, ha habido misiones que han proporcionado una información valiosa que animaba a valorar la posibilidad de que existiesen condiciones que propiciasen la vida. Sin embargo, el último estudio presenta una nueva evidencia que suma a todos los hallazgos que se han dado hasta la fecha.

En la investigación, se detalla que las muestras de Perseverance contenían pruebas de la presencia de un ciclo geoquímico orgánico más desarrollado en el planeta rojo de lo que se esperaba anteriormente. Por lo tanto, podría haber distintos posibles compuestos orgánicos.

Según los investigadores, se detectaron señales consistentes con moléculas vinculadas a procesos acuosos. Eso quiere decir que el agua que hubo en Marte podría haber sido clave para obtener una diversa variedad de materia orgánica que podría haber persistido durante más tiempo de lo que se creía hasta ahora.

El estudio tenia como objetivo hallar entornos habitables, buscar materiales de vida potencial y evidenciar si había existido vida en el pasado dentro de Marte. Las muestras del rover han respondido a algunas de las incógnitas que los expertos arrojaron en geoquímica orgánica pretendían resolver.

Amy Williams, profesora asistente en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Florida y coautora del estudio, ha afirmado que "la detección potencial de varias especies de carbono orgánico en Marte tiene sugerencias para comprender el ciclo del carbono en Marte y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia".

Antes de estas nuevas evidencias, el carbono orgánico solo se había detectado en el módulo de aterrizaje Mars Phoenix y el rover Curiosity gracias a técnicas avanzadas, como el análisis de gases evolucionados y la cromatografía de gases-espectrometría de masas. Esta última investigación utiliza una técnica diferente que identifica compuestos orgánicos potencialmente simples.

Se probó en el cráter Jazero, porque tiene un alto potencial de habitabilidad en el pasado, según se ha comprobado. Williams asegura que "inicialmente" no esperaban encontrar evidencias orgánicas en el área, pero los hallazgos han animado a seguir investigando con Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC), una herramienta pensada para mapear la distribución de moléculas orgánicas y minerales en las superficies rocosas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.