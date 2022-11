¿Quién es Richard Brodie? El creador de Microsoft Word cumple 63 años

Microsoft Office es uno de los programas de ofimática más empleados y conocidos en el mundo. Su primera versión se lanzó en 1983 y sus creadores fueron Charles Simonyi y Richard Brodie, dos programadores que trabajaban con Bill Gates y Paul Allen en Microsoft. Hoy el protagonista no será Microsoft Office, sino uno de sus 'padres': Brodie, que cumple 63 años.

El 10 de noviembre de 1959 nació Richard Reeves Brodie, en Massachussets (Estados Unidos). A lo largo de su vida, Brodie no solo ha sido programador informático, sino que también ha destacado como jugador de póker profesional y como escritor.

Su trabajo en Microsoft

Richard Brodie fue contratado, junto con Charles Simonyi, como programador en Microsoft en 1891. Ambos habían trabajado con Xerox Bravo, el primer procesador de textos basado en la técnica WYSIWYG ('What You See Is What You Get'), un formato que consistía en que el usuario podía ver cómo iba a ser el documento impreso antes de fotocopiarlo. Posiblemente, este programa sería el que inspiraría a Brodie y a Simonyi para crear el Word.

Como miembro fundador de la División de Aplicaciones de Microsoft, Brodie creó la primera versión del programa que le haría conocido en menos de siete meses. El 2 de mayo de 1983 salió al mercado Microsoft Word 1.0 y estaba pensado para el ordenador de IBM, bajo el sistema operativo DOS. Más tarde llegaría a Windows (1989).

Brodie dejaría Microsoft después de que la compañía saliese a bolsa en 1986. No obstante, este no sería el fin de su carrera en la empresa, ya que regresó en 1991 como Jefe de Software Diseñador y desarrollador principal del proyecto Omega, que más tarde daría como resultado Microsoft Access (1992). Finalmente, abandonó Microsoft para siempre en 1994.

Su historia como jugador de póker profesional

El 13 de abril de 2003, Broide comenzó su carrera como profesional del póker. Durante la World Series of Poker de 2006, llegó a confesar que la idea de marcar en rojo las faltas ortográficas en Word fue suya.

El programador es actualmente jugador profesional de póker. [@fulltiltpoker] vía Flickr

Sus victorias en 2008 excedían los 170.000 dólares, por lo que no se puede decir que jugase mal. De hecho, actualmente es miembro del Full Tilt Poker y tiene como seudónimo profesional 'Quiet Lion', que significa en inglés 'león silencioso'.

