Proponen incluir un distintivo de 'Hecho por Humanos' en producciones digitales para indicar que han sido creadas por una persona

La inteligencia artificial (IA) utiliza contenido creado por personas para entrenarse, por lo tanto, si un usuario deja de escribir textos o desarrollar multimedia, esta tecnología corre el riesgo de quedarse estancada. Hoy en día es muy complicado que esta situación suceda, debido a que varios medios de comunicación emplean la IA para escribir noticias, y para identificar dichos textos, existen detectores que revelan el porcentaje de lo que está redactado por una persona y por una inteligencia artificial.

Para distinguir los trabajos, reportajes, noticias o imágenes que están creados por un individuo, la iniciativa Not By AI ha creado tres insignias que identifican los contenidos que están desarrollados por los usuarios y que tienen menos del 10% de IA. Dichos distintivos son:

Insignia ' Pintado por humanos, no por IA'.

por humanos, no por IA'. Insignia ' Escrito por humanos, no por IA'.

por humanos, no por IA'. Insignia 'Producido por humanos, no por IA'.

Insignias que identifican los contenidos. Not By AI

¿Quién puede usar la insignia?



Not By AI señala en su web que "si usted es un creador de contenido, como escritor, investigador, artista, productor musical, diseñador de sonido o cineasta, y estima que el 90% de su contenido es creado por humanos, usted es elegible para agregar la insignia en su sitio web, blog, ensayo, publicaciones, currículum o cualquiera que sea su proyecto".

¿Tiene efecto legal?



"La insignia Not By AI actualmente no tiene ningún efecto legal significativo y mostrar la insignia en cualquier activo no garantiza que el contenido no sea creado principalmente por inteligencia artificial. Se alienta a los expertos legales a ponerse en contacto para explorar el potencial de formalizar y regular el uso de la insignia", señala Not By AI.

Recomiendan usar esta insignia



Not By AI sugiere agregar esta insignia para reconocer el trabajo humano, así pues, la organización cumple con el objetivo de "contribuir colectivamente al contenido online" y "evitar que los textos o imágenes sean reemplazado por contenido reciclado por IA".

