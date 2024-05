Así es el Disney Treasure, el megacrucero de Disney con habitaciones de más de 20.000 euros

Disney fabricó en 1999 su primer crucero totalmente tematizado, y desde entonces hemos visto cuatro cruceros de la compañía (Magic, Wonder, Dream, Fantasy y Wish) siendo este último de 2022 el más reciente. El crucero Wish es obra del astillero alemán Meyer Werft, quienes poseen experiencia y espacio necesario para crear estas megaconstrucciones marinas.

Precisamente, una de sus últimas creaciones es el Disney Treasure, que se mantiene en líneas similares a las realizadas en los astilleros italianos para el Magic, pero con una apariencia más moderna y de mayor tamaño. Por ello, te vamos a contar como es y lo que cuesta estar en este crucero de Disney.

Así es el Disney Treasure, el megacrucero de Disney

Este gigantesco navío tiene 341 metros de eslora por 41 de manga y pesa unas 144.000 toneladas. Se alimenta de gas natural licuado para su funcionamiento y puede alcanzar una velocidad máxima de 37 kilómetros por hora (20 nudos). Cuenta con 15 cubiertas, una tripulación de 1.555 personas y tiene la capacidad de alojar a 5.000 pasajeros. El Disney Treasure contiene 1.254 camarotes, siendo las habitaciones más sencillas de unos 15 metros cuadrados sin vistas al mar.

Disney Treasure Disney Treasure.

Para que nos hagamos una idea de sus dimensiones, existe una suite de una sola planta con 140 m², otra de dos dormitorios con terraza con 163 m². También contiene la Concierge Tomorrow Tower Suite, una habitación de dos pisos con 182 m² y capacidad para 8 personas y contiene lo siguiente: biblioteca, cinco baños, salón, despensa, bar, dos vestidores, cinco televisores, persianas motorizadas de dos pisos, entre otras cosas.

Disney Treasure Disney Treasure

El viaje inaugural tendrá lugar el día 21 de diciembre y sus precios dependerán de la fecha de salida. Según se puede ver en su página web, para el 8 de marzo los precios para la habitación más barata rondan los 2.592 por persona hasta los 11.078 euros en la Suite Concierge de un solo dormitorio. Para el día 19 de abril, la misma suit, pero con dos dormitorios, asciende a 21.718 euros por persona.

Disney Treasure Disney Treasure

Aparte de todo esto, también va a tener una gran oferta de entretenimiento con camarotes tematizados con el ambiente de películas, atracciones y representaciones musicales y teatrales. Su punto de partida, como es tradición en los cruceros de la compañía, es el Puerto Cañaveral, en Florida. Pero Disney está preparando su desembarco en Europa y ya hay varias fechas disponibles para ir de crucero tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico saliendo desde el puerto de Barcelona.

