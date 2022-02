El precio de Amazon Prime sube en Estados Unidos, ¿y en España?

Amazon Prime ha subido el precio de su servicio en Estados Unidos, es decir, la tarifa ha aumentado 20 dólares y actualmente cuesta 139 dólares al año. Desde hace cuatro años el coste anual estaba valorado en 119 dólares, sin embargo, la empresa debe abordar los costes de mano de obra y construcción, por ello, se ha visto obligada a aumentar su tarifa.

Este cambio entrará en vigor para los nuevos usuarios el 18 de febrero, y a partir del 25 de marzo para los usuarios que ya están suscritos. Por otro lado, el precio de una membresía mensual a Amazon Prime también sube dos dólares, suponiendo 14,99 $ al mes.

El historial de las tarifas de Amazon Prime

En 2005, Amazon Prime se lanzó en Estados Unidos con un valor de 79 dólares al año. En 2014 subió a 99 dólares, y posteriormente, la tarifa incrementó a los 119 dólares en 2018.

Este servicio superó los 200 millones de suscriptores el año pasado, además, ha mejorado sus servicios al incluir envíos más rápidos, otorgar el acceso a Amazon Prime Video, la transmisión de música, ofrecer Twitch, etc.

¿El precio subirá en España?

Cuando se produjo el incremento en Estados Unidos durante 2018, España hizo lo mismo a los pocos meses. El precio en nuestro país pasó de 19,95 euros al año a 36 euros anuales.

The Verge indica que “el precio de Prime no cambia en otros países por ahora. En una llamada con inversionistas, Amazon dijo que analiza los precios en otros países cada año, pero que hoy no tenía más anuncios”.

