El aerogenerador más grande del mundo, más alto que el mayor rascacielos de España, se pone en marcha en Róterdam

Los desarrolladores de energía eólica de diferentes compañías parece que se encuentran en una competición en la que tratan de construir el aerogenerador más grande del mundo. El récord pasa de empresa a empresa con bastante rapidez y parece que en breves estará en las manos de General Electric (GE).

Recientemente, este fabricante ha instalado su primera turbina Haliade-X 14 en Róterdam (Países Bajos), que consiste en un prototipo que pretende probar cómo se comportaría el enorme aerogenerador.

A raíz de esta instalación, GE se ha convertido en la primera compañía en hacer funcionar una turbina eólica de 14 megavatios (MW).

En concreto, la Haliade-X 14 es la tercera turbina de una serie que comenzó a desarrollarse en noviembre de 2019. La primera versión se trataba de una con 12 MW y fue sustituida por otra de 13 a principios de este año.

Sin embargo, parece ser que GE no ha tardado otros dos años en crear una nueva versión, puesto que la última turbina ya está en Róterdam y pretende convertir a la marca en la más destacada del sector.

La Haliade-X 14 es la aerotubina más potente que se ha instalado hasta la fecha. Además, su altura es de 260 metros, es decir, 11 metros más que el rascacielos más alto de España (la Torre de Cristal de Madrid). En cuanto a sus palas, cabe señalar que cada una alcanza los 107 metros de longitud.

Según General Electric, su turbina será capaz de generar hasta 74 GWh de energía cada año. No obstante, hasta que no acaben con la fase de pruebas en los Países Bajos no podremos comprobar la realidad de estas estimaciones.

El primer Haliade-X 14 después de las pruebas se instalará en la costa noreste de Inglaterra. Allí, la compañía pretende diseñar una granja con un total de 87 turbinas eólicas Haliade-X 14.

Para instalar todas estas turbinas, GE explica que llevarán acabo un proyecto de tres fases y que cada una podrá producir unos 1,2 GW. A través de estas fases, la empresa ofrecerá una energía equivalente a lo que gastan aproximadamente 6 millones de hogares en la actualidad. La compañía asegura que este resultado será un hecho en 2026.

