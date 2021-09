AuronPlay: así es el primer streamer de habla hispana que ha superado los 10 millones de seguidores en Twitch

Aunque cuando pensamos en 'streamers' casi siempre nos viene a la cabeza el popular Ibai Llanos, en realidad el rey de Twitch es otro: AuronPlay es el más seguido de la plataforma y esta semana batía un récord al lograr ser el primer creador de contenidos de habla hispana que ha superado los 10 millones de followers, lo que le coloca en el tercer puesto global de los canales con más seguidores.

Pero ojo que el 'streamer' catalán no solo ‘lo peta’ en Twitch, sus contenidos -seguidos a nivel mundial- también están en sus canales de YouTube, donde acumula 28,5 millones de suscriptores -en el principal- y 12 millones de suscriptores -en el que creó después-.

La cosa no va de comparar, pero para hacernos una idea Ibai Llanos, que siempre anda en boca de todos, tiene 7,9 y 6,99 millones de seguidores en Twitch y YouTube respectivamente.

Pues nada amigos, despedimos el día llegando a 10 millones de seguidores en Twitch, una auténtica locura.

Muchas gracias a todos, de verdad. 🤍 pic.twitter.com/QXmC2ndQqp — Auron (@auronplay) September 14, 2021

¿Quién es AuronPlay y cómo ha llegado a tener millones de seguidores?

Raúl Álvarez Genes, aka AuronPlay, nació el 5 de noviembre de 1988 en Badalona. Su apodo deriva de Auron, un personaje del videojuego Final Fantasy, y una curiosidad es que en sus primeros vídeos aparecía tapándose la cara con una máscara para evitar ser identificado, aunque posteriormente dejó de hacerlo.

Su andadura en Internet comenzó temprano: en febrero de 2006 abrió su canal principal de YouTube -de nombre ‘AuronPlay’-, y en diciembre de 2013 lanzó uno secundario llamado simplemente ‘Auron’, aunque no empezó a utilizarlo hasta 2018 e inicialmente su contenido principal consistía en hacer vídeos tipo ‘detrás de escenas’ y tomas falsas de las grabaciones de su otra cuenta.

Fue ganando éxito poco a poco en la plataforma hasta que finalmente tuvo tanto tirón que abandonó la compañía de artes gráficas y encuadernación en la que había trabajado durante nueve años -desde que tenía 16- y se lanzó a dedicarse enteramente a YouTube, donde ha logrado acumular cerca de 5.500 millones de visualizaciones entre los dos canales.

Sobre sus pinitos se ha generado mucho debate, ya que el sector no se pone de acuerdo sobre cuál fue su primer vídeo: algunos afirman que el más antiguo de su canal es uno de 2009 titulado ‘Mis aficiones’ -sobre estas líneas-, mientras que otros sostienen que el 'youtuber' posee material que había publicado con anterioridad y posteriormente borró.

A partir de 2012 comenzó la producción de una serie de vídeos en los que criticaba fenómenos de Internet con una edición simple y sin elaborar un guion escrito -de hecho él a sí mismo se califica como uno de los 'youtubers' más “cutres” por trabajarse poco la edición de sus vídeos, que apenas consisten en una cámara fija que enfoca siempre la misma parte de una habitación repleta de pósteres-.

Según su página de Wikipedia, su vídeo más visto es uno que subió a su canal principal en el que criticaba a un niño que ‘stalkeaba’ a ‘youtubers’ populares. Y algunos de los más virales y divertidos son los que tira de humor a lo bestia, como los titulados ‘Cómo ser swag’ o ‘Cómo ser cani’ o la crítica que hizo al popular videoclip ‘La Salchipapa’ de Leticia Sabater, que incluso contó con la respuesta de la cantante, que le invitaba “a relajarse y ser más positivo”, terminando con un “me pones” -muy en la línea de esta ‘celebrity’-.

Durante todos estos años, además de triunfar con sus vídeos, AuronPlay ha publicado dos libros autobiográficos -‘De lo peor, lo mejor: Los consejos de Auron’ de 2015 y ‘AuronPlay, el libro’ de 2016- y una novela -‘El juego del hater’ de 2017- y ha llenado teatros haciendo shows de monólogos.

A pesar de ser uno de los 'youtubers' más veteranos de España y el tercero en nuestro país con más suscriptores -detrás de Vegetta777 y ElRubiusOMG-, parece que la plataforma de vídeo de Google ya no entra en los planes del ahora 'streamer'. No es algo que sea demasiado sorprendente, ya que un rápido vistazo a su canal nos sirve para ver que no ha publicado en todo 2021 -y en 2020 la frecuencia de publicación había caído ya bastante-. La respuesta a este abandono la encontramos en su canal de Twitch.

El despegue en Twitch

Cada vez se ve más claro que se está produciendo un éxodo de los 'youtubers' a Twitch. El ejemplo lo tenemos en el propio AuronPlay, que como decimos se ha convertido en el primer 'streamer' de habla hispana en superar los 10 millones de seguidores en la plataforma propiedad de Amazon.

Auron fue uno de los primeros creadores de contenido que hizo las maletas y se pasó de YouTube a Twitch. Lo hizo de forma paulatina, aunque a principios de este mes el abandono se confirmó de forma oficial cuando el 'streamer' lo comentó en medio de una emisión: “Yo creo que no hay que ser muy listo, que es evidente que mi etapa en YouTube, a día de hoy, terminó”, decía sobre la plataforma Google.

El catalán suma 4,3 millones de horas consumidas por su audiencia en Twitch desde que se unió hace solo dos años, en septiembre de 2019, lo cual se traduce en un buen salario, especialmente porque de todos sus seguidores cerca de 46.000 pagan mensualmente una suscripción.

normalmente el número de subs es algo privado que el streamer publica si quiere, pero como ha salido una página de stats que dice los subs de cada streamer... pues lo celebro 😎👌 — Auron (@auronplay) September 10, 2021

En estos momentos, tras haber superado la barrera de los 10 millones, AuronPlay es el tercer 'streamer' con más seguidores de todo el mundo, solo superado por los estadounidenses Ninja -con 16,9 millones- y Tfue -con 10,7 millones-, cuyos contenidos son en inglés y quienes saltaron a la fama por su gran habilidad jugando a ‘Fortnite’, ‘Call of Duty’ o ‘Grand Theft Auto’.

¿Han sido también juegos como ‘Fortnite’ el trampolín de AuronPlay? En realidad, su éxito tiene que ver con ‘TortillaLand’, una serie que se emite por Twitch a través de un servidor externo del videojuego ‘Minecraft’ que ha logrado reunir a algunos de los creadores de contenidos de habla hispana más influyentes como Ibai Llanos o The Grefg.

Según un comunicado, TortillaLand se ha convertido en la serie de mayor éxito de audiencia de los últimos tiempos, con más de 337 millones de impresiones y 214 millones seguidores acumulados entre todos los creadores.

