Arabia Saudí presenta dos enormes rascacielos para The Line, su megaciudad lineal de 170 km

Arabia Saudita es uno de los países que más apuesta por las construcciones a lo grande. Entre sus múltiples proyectos, sobresale Neom, también conocido como The Line, una megaciudad construida en línea recta que medirá 170 kilómetros y estará conectada con un tren de alta velocidad. Se espera que la urbanización lineal cuente con enormes rascacielos y una de sus colosales piezas arquitectónicas sea Epicon.

Las construcciones de The Line comenzaron hace ya tiempo, tal y como anunciamos en 20Bits. Desde entonces, Arabia Saudí no ha parado de anunciar novedades que traerán con la ciudad completamente sostenible y la última en conocerse ha sido la región Epicon, que se situará en la costa del golfo de Aqaba, al noroeste del país. Será la sexta de las diez comunidades que estarán dentro de Neom y constará de dos inmensos rascacielos.

Epicon, dos rascacielos de la megaciudad lineal Neom

Ambas torres, que formarán parte de la urbanización de 170 km de largo, están diseñadas por el estudio de arquitectura internacional 10Design. Según sus diseñadores, una medirá 225 metros mientras que la otra, 275 metros. Para que nos hagamos una idea, la más pequeña medirá prácticamente lo mismo que la Torre Espacio, la más pequeña de las Cuatro Torres de Madrid y la cuarta más grande de España; y la segunda superará por 29 metros a la Torre de Cristal, que es la más alta de nuestro país.

En su interior, los arquitectos esperan albergar 41 hoteles y residencias de lujo que harán honor al objetivo de The Line de convertirse en una ciudad sostenible gracias al uso de las energías renovables y tecnologías modernas. En el complejo ecoturístico, habrá 120 habitaciones y 45 villas cerca de la playa. Además, dispondrán de diversos servicios, como un club de playa, un spa, restaurantes y una piscina al aire libre.

10Design explica que los rascacielos estarán revestidos con acero y estarán conectados por pasillos horizontales que se construirán en unas de las plantas de cada uno. El proyecto solo ha ofrecido algunas imágenes y breves descripciones de lo que será Epicon, por lo que todavía no se sabe cómo llevarán a cabo esta región de The Line, pero, de edificarse, será uno de los complejos turísticos más interesantes de Arabia Saudita.

Los dos rascacielos estarían conectados por unos pasillos interiores en unas de sus plantas. 10Design

The Line podría no ser viable

Aunque Arabia Saudí hable maravillas de su proyecto Neom, unos investigadores del Complexity Science Hub de Viena publicaron hace unos meses un artículo en Nature donde explicaban por qué construir The Line podría ser una mala idea. Para ellos, hacer vida normal en la megaciudad lineal sería imposible y proponen una alternativa que fuera viable: El Círculo.

Según comentaban en su artículo, del que nos hicimos eco en 20Bits, la propuesta de edificar dos líneas de rascacielos de 170 kilómetros de largo en las que residirán unas nueve millones de personas sería un suplicio. El motivo, detallan, es que no se permitiría el uso de vehículos privados y el transporte que se utilizaría sería un tren de alta velocidad.

Pese a que el tren se moviese muy rápido, habría cerca de 265.000 personas por kilómetro cuadrado que, día tras día, tendría que utilizar dicho transporte para ir a trabajar, a la escuela o a lugares de ocio. "Considerando que una distancia transitable a pie es de un kilómetro, en The Line solo el 1,2% de la población está a una distancia transitable de los demás -aseguraban. La movilidad activa no es viable en The Line, ya que las distancias son demasiado largos".

Los cálculos de los investigadores estiman que, para que todos los vecinos tuviesen una estación de tren lo suficientemente cerca como para que sea práctico, deben colocarse 86 terminales en los 170 kilómetros de Neom. Esto implicaría que el tren tendría que detenerse cada poco tiempo, reduciendo su alta velocidad.

"Independientemente del número de estaciones de The Line, al menos el 47% de la población tendrá que viajar más de 60 minutos, por lo que la mayoría vivirá demasiado lejos de su destino", contaban. Frente a los problemas de Neom, los investigadores proponían The Circle, una megaciudad circular que permitiría un transporte sostenible mejor comunicado.

