7 horas y 41 minutos: así ha sido la caminata espacial de Rusia para arreglar la tercera fuga de sus módulos de la EEI de este año

La Estación Espacial Internacional (EEI) ha sufrido tres fugas en menos de 365 días. La última fue en el sistema de refrigeración del módulo Naúka, del segmento ruso, y los cosmonautas de Roscosmos Oleg Jononenjo y Nikolái Chub la arreglaron ayer, 25 de octubre. El proceso se llevó a cabo en una caminata espacial que duró siete horas y 41 minutos.

La caminata espacial de la Estación Espacial Internacional

La NASA detalló en un comunicado de prensa que los exploradores espaciales se encargaron de inspeccionar y fotografiar un radiador de respaldo externo en Naúka. Además, también aislaron el radiador del sistema de enfriamiento del módulo de laboratorio multipropósito ruso.

Durante el tiempo que estuvieron con estas labores, se liberó una burbuja de refrigerante en la zona de la fuga que obligó a la tripulación a limpiar sus trajes antes de proseguir con la caminata.

Nanosatélites con velas solares en la EEI y un sistema de comunicaciones por radar sintético

Los cosmonautas aprovecharon la caminata espacial para lanzar un nanosatélite para probar la tecnología de velas solares. No obstante, la agencia espacial estadounidense ha señalado que el proceso no salió según lo esperado y la vela solar no logró desplegarse hasta donde las cámaras pudieron rastrear su salida de la EEI.

En la misión, los rusos también instalaron un sistema de comunicaciones por radar sintético. Según explican en el comunicado, uno de los cuatro paneles de este sistema no pudo desplegarse tampoco por completo durante la caminata, pero, por suerte, podrá hacerlo en un futuro.

El proceso final de una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional

Como suele ser costumbre, los cosmonautas inspeccionaron sus trajes espaciales Roscosmos Orlan y las herramientas utilizadas antes de volver a entrar en la esclusa de aire de Poisk. En concreto, este paso previo a volver a la EEI consiste en buscar signos de refrigerante y limpiarlos en caso de que los hubiese y considerasen necesarios.

Posteriormente, limpiaron sus trajes y herramientas después de la represurización para reducir la posibilidad de introducir trazas de contaminantes en el entorno de la plataforma espacial. Una vez estuvieron dentro de la EEI, los astronautas utilizaron una filtración adicional para limpiar rápidamente la zona de cualquier contaminante restante.

La próxima caminata espacial de la EEI

Los astronautas Loral O’Hara y Jasmin Moghbeli, de la NASA, llevarán a cabo la próxima caminata espacial de la plataforma orbital internacional el próximo lunes, 30 de octubre. Como siempre, se transmitirá en vivo en la app de la NASA, su sitio web oficial o en NASA Televisión, de YouTube.

El objetivo de esta nueva salida al espacio será completar la eliminación de una caja electrónica defectuosa de un soporte de antena de comunicaciones. Después, tendrán que sustituir uno de los doce conjuntos de cojinetes nido en la junta rotativa Solar Alpha.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.