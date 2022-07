Un experto de la OMS alerta: la viruela del mono no tardará en considerarse pandemia

Santiago Mas Coma, experto de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho este lunes que no cree que pase mucho tiempo antes de que la viruela del mono sea declarada pandemia.

La pandemia de covid sigue presente y aunque en estos momentos no se puede parar para combatirla, porque dados los efectos añadidos de la guerra "sería una catástrofe económica", los expertos "estamos recomendando tirar para atrás en mascarillas y en mantener distancias", ha declarado a los medios antes de participar en la programación de Campus África, que se celebra en La Laguna.

El también catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia ha vinculado la difusión de enfermedades con la globalización y el cambio climático y ha dicho que este último es el problema más grave del planeta.

Los científicos no ven cómo hacer reversible el cambio climático, pero sí cómo paliar sus efectos, que se perciben estos días en Europa, donde "está falleciendo mucha gente", ha subrayado.

Cambio climático, primer objetivo

"Las autoridades de los países hablan mucho pero no hacen, hay que seguir apretando para tratar de convencer a todos los responsables de que esto no se puede seguir dejando de lado y que es la prioridad numero uno", ha subrayado.

"Antes no se viajaba tanto y las condiciones climáticas de los sitios no permitían establecerse a los agentes infecciosos que llegaban. Ahora no, las condiciones que tenemos en el sur de Europa son las mismas que en África ecuatorial, enfermedades que no teníamos se introducen y son muy difíciles de parar" y a su vez desde Europa se exportan enfermedades a otros continentes porque es un problema global.

En su opinión hay que implementar sistemas de vigilancia ante enfermedades para las que no estamos preparados, "todo esto lleva su tiempo y el problema es que estas enfermedades van muy rápido".

En este contexto es en el que ha comentado que no cree pase mucho tiempo antes de que la viruela del mono sea declarada pandemia, porque los casos no paran de subir cada día y ya se está introduciendo en Asia.

El virus ha mutado y eso ha incrementado la transmisión de humano a humano

"No es una enfermedad grave de la que la gente muere, pero el problema es que el virus ha mutado y eso ha incrementado la transmisión de humano a humano", ha señalado.

Según el catedrático, la sanidad española debería estar preocupada porque el número de pacientes no para de subir y esta enfermedad se está solapando con las variantes BA4 y BA5 del virus SARS-CoV-2.

La pandemia de covid "no se ha terminado" y aunque las nuevas variantes son menos patógenas "la mortalidad sigue ahí" en personas que tienen otras patologías.

"La mayor preocupación es la nueva variante centaurus, porque las primeras estimaciones indican que es 18 veces mas contagiosa, aunque es pronto aún para determinarlo", ha explicado.