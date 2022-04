Hay un nombre al que recurren miles de personas en España cuando el desamor arrolla con fuerza y la autoestima se resquebraja. Silvia Congost, experta en relaciones y dependencia emocional, lleva años siendo el faro de esos corazones rotos que buscan una suerte de metadona amorosa. Ahora, la psicóloga catalana publica nuevo libro, Personas tóxicas. Cómo identificarlas y liberarte de los narcisistas para siempre (Zenith), una guía para detectar esos perfiles destructivos en cualquier ámbito de la vida y de los que es mejor huir sin mirar atrás. Sobre todo, antes de que "desequilibren tu vida por completo".

¿De verdad existen las personas tóxicas o son personas con actitudes tóxicas?

Existen las personas tóxicas, aunque a mucha gente no le guste escucharlo. Por un lado, hay perfiles que tienen trastornos de personalidad que son tóxicos para todo el mundo y cualquier persona que se vincule con ellas acabará sufriendo las consecuencias. Por otro, hay personas que son tóxicas para alguien en concreto, pero no con todos. Por ejemplo, imagina que tu pareja tiene otros valores, quiere otras cosas, y tú te fuerzas para que la relación funcione. En verdad, no funcionará nunca porque no hay match, no os podéis adaptar la una a la otra. Sin embargo, esa persona con alguien que sea como ella va a fluir y va a funcionar de maravilla.

¿De qué perfiles hablamos en el primer caso?

Trastornos de personalidad como el perfil narcisista, que es el más extendido y el que acaba creando más daño sobre todo a nivel de relaciones de pareja, aunque está también en el trabajo y en otras áreas. Luego está el trastorno psicópata, el límite o el antisocial, pero sobre todo en el que quiero profundizar para que sepamos identificarlo y huir de ellos lo antes posible es el perfil narcisista.

¿Son fáciles de identificar?

Al principio no. Siempre pongo el ejemplo de la vecina diciendo "pero si era una bellísima persona, si me cogía las bolsas, cómo es posible…". Esas personas pueden ser grandes actores y actrices. Algunos son muy manipuladores y no los ves venir. Por eso es importante estar prevenidos para detectar las primeras señales cuando se den.

¿Tantos hay?

Muchísimos más de lo que nos imaginamos. Hay muchas personas que están dañadas.

"Los narcisistas son grandes actores y actrices, son muy manipuladores y no cambian nunca porque no tienen capacidad de empatizar.

¿El narcisista lo es desde que nace?

Hay una parte que puede ser genética, pero en todos los casos se ve que han tenido una infancia en un entorno muy tóxico para ellos: maltrato por parte de sus padres, humillaciones… Si cuando estás creciendo vives determinadas circunstancias, puede ser que el cerebro quede dañado.

¿Los tóxicos saben que lo son?

Las personas con trastorno de personalidad narcisista no. Se creen perfectos, que saben más que los demás, creen que todo el mundo es tonto menos ellos. Alardean de que hacen lo que quieren con el resto.

¿Pueden cambiar o están condenadas de por vida?

No cambian nunca, quiero dejarlo muy claro. No pueden cambiar porque no tienen conciencia de que están haciendo daño a los demás, de que su forma de tratar a los demás es muy destructiva. No tienen conciencia de que manipulan, de que se aprovechan, de que denigran, de que destruyen la dignidad. Entonces, como no tienen esa capacidad de empatizar y de sentir el dolor ajeno, no les afecta y tampoco van a hacer nada para cambiar.

Entiendo, entonces, que no piden ayuda. Bueno, a veces sí. Es curioso porque en muy pocas ocasiones vienen a consulta, pero puede pasar por dos motivos. El primero, porque dicen que quieren ayudar. "Vengo por si te puedo ayudar a que ayudes a mi pareja. te voy a contar todo lo que ella no te cuenta". El segundo, por si su pareja les deja. Entonces, igual para evitarlo, montan el numerito, un poco de teatro y piden ayuda pero como para salvar la papeleta. En ningún caso lo hacen porque piensen que tienen un problema.

Sin embargo, sus víctimas sí acaban en consulta.

Sí, y además es muy recomendable que lo hagan porque tienen la autoestima destruida. Estás muy dañado cuando sales de ahí. Es importante, por un lado, para reconstruir la autoestima y, por otro, para que te den herramientas para alejarte de estos perfiles porque no es fácil.

¿Por qué cuesta tanto salir de ahí?

Nos aportan una falsa sensación de seguridad. Nos han vendido que nos quieren mucho, que a su lado no nos va a faltar nada, que siempre nos van a proteger… También puede ser por la estabilidad económica que nos dan o a lo mejor es que nos han hecho sentir unos inútiles y como los vemos tan inteligentes, tan seguros, tan capaces, tan exitosos, nos dan una falsa seguridad. Y, aunque parezca contradictorio, tenemos miedo de no encontrar a alguien así, con todas esas cualidades. Pero, claro, la idea es no encontrar a nadie más así.

"Los narcisistas se creen perfectos, creen que saben más que los demás. Alardean de que hacen lo que quieren con el resto"

¿Hay personas inmunes a esta clase de perfiles o cualquiera puede ser víctima?

Hay un perfil concreto a los que los o las narcisistas, porque también las hay, suelen atrapar. Son perfiles de personas muy buenas, compasivas, porque son las personas más fácilmente manipulables. Si les plantas cara porque tienes una personalidad fuerte, no te soportan. Con una persona así nunca se van a sentir atraídos. Pero si te haces pequeño, ahí se van a quedar porque tienen capacidad de manipular.

¿El amor es ciego y por eso no captamos estas señales?

No, el amor no es ciego, los ciegos somos nosotros. Cuando van pasando los efectos del enamoramiento, es cuando hay que decidir si la otra persona encaja o no. Si ahí no tomas las decisiones que tienes que tomar, es cuando nos coge la ceguera. Pero el amor es bonito y nos hace crecer. Cuando no es así, no hablamos de amor.

¿Por qué cuesta tanto encontrar pareja? ¿Qué hacemos mal?

Bueno, encontrar pareja no sé si nos cuesta porque la gente se empareja…

Cierto. ¿Por qué nos cuesta acertar?

A veces elegimos mal porque no nos planteamos qué buscamos. Imagina que vas a comprar un piso. Quién va a firmar una hipoteca sin plantearse antes qué quiere o sin mirarlo, hablarlo, pensarlo... En cambio, con una pareja lo hacemos así: nos tiramos, ni nos lo planteamos, a veces es la primera persona que se fija en nosotros... Entonces, es fácil que nos equivoquemos cuando lo hacemos desde ese nivel de inconsciencia. A veces también nos parece que encajamos porque estamos enamorados y todo es bonito, pero cuando empieza a haber señales de que no es así, nos quedamos ahí, intentando hacer que funcione porque nos educan en que nos esforcemos.

Claro.

De hecho, me hace mucha gracia eso que dicen de que los jóvenes no aguantan nada, que las relaciones son líquidas… A ver, es que si uno de los dos no quiere seguir, para qué hay que aguantar. Darte cuenta a tiempo de que no estás donde quieres y cortarlo es una señal de madurez y de inteligencia.

"Suelen atrapar a personas muy buenas, compasivas, porque son fácilmente manipulables"

Cuánto daño han hecho frases como "los que se pelean se desean...".

Muchísimo. Eso es lo que tenemos en el subconsciente y hace que empecemos la lucha para conseguir que funcione cuando vemos que no. Está implícito en nuestra cultura y en nuestra educación que es normal y que hay que esforzarse porque las relaciones no son fáciles y tienes que sacrificarte y no ponemos límites. Falta educación y prevención.

¿Cuál es la actitud más tóxica que se ve en consulta y de la que no somos conscientes?

El maltrato psicológico, sin duda, porque suele ser gradual. Son conductas que van haciendo daño y si lo dejas pasar se van normalizando.

¿Y la ley del hielo?

También. Dentro de las parejas hay quien deja de hablar a la otra persona durante días y eso a mí me parece una de las formas de maltrato más claras y más aberrantes. Hay muchísimas parejas que tienen este tipo de actitudes normalizadas. Acabamos permitiendo cosas que son un escándalo.

"Nos equivocamos al elegir pareja porque ni nos lo planteamos, a veces es la primera persona que se fija en nosotros"

¿Lo tóxico engancha? ¿Es como una droga?

Yo no creo que enganche, sino que normalizamos lo tóxico porque la idea de fracaso no la soportamos. Nos queremos autoconvencer de que amamos a esa persona, de que tiene que ser ella e interpretamos el final como un fracaso cuando no lo es. Simplemente, han fracasado las expectativas que tenías, las fantasías que construiste. Tienes que renunciar a toda esa película que te has montado. Creamos una dependencia en esa lucha por conseguir que esa relación funcione.

¿Hay receta mágica?

La receta mágica no existe, pero si tuviera que decirte algún ingrediente diría que es la educación. Es importante hablar más de este tema, que analicemos qué es importante y qué no es negociable. Si lo hiciéramos, nos iría muy distinto.

¿Y si el tóxico es un compañero de trabajo? ¿Cómo hay que gestionarlo?

Si tienes mucha ansiedad, si todos los días te vas a casa con angustia, tienes que hacer algo. Puedes acudir a un psicólogo y trabajarlo con él o puedes hablar con alguien de tu entorno laboral. Buscar una figura que te apoye es importante.

¿Y si es un padre o una madre?

Primero, hay que ser capaces de verlo. Luego, hay personas que deciden alejarse. Entender por qué se comportan así también ayuda.

La publicación del libro coincide además con su gira Objetivo amarte por distintos teatros de España. Este domingo, estará en Madrid. ¿Qué podemos encontrar?

Es un evento transformador, que hace reír, llorar y creo que hace mucho bien. Es un evento para trabajar la autoestima a gran escala.

