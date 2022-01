¿Puede el virus del papiloma humano afectar a mi embarazo?

El virus del papiloma humano (VPH) ha incrementado las preocupaciones entre los médicos. En España, según el Ministerio de Sanidad, "la frecuencia de la infección por VPH en mujeres en España es del 14,3%, siendo del 29% en las mujeres jóvenes de 18-25 años". Dada su prevalencia, ¿qué puede ocurrir si una mujer contagiada de VPH se queda embarazada?

Esta es una preocupación que pueden tener muchas mujeres. El virus del papiloma humano es delicado. Aunque no tiene por qué causar ningún tipo de problema, algunas personas desarrollan un cáncer de cuello de útero. No obstante, no es raro contagiarse de VPH durante el embarazo, pues el sistema inmunitario está más débil, como explican desde Reproducción Asistida ORG.

El virus del papiloma humano no causa esterilidad

Si una mujer está buscando quedarse embarazada y le acaban de dar la noticia de que tiene VPH puede que su mundo se venga abajo. Sin embargo, no debe preocuparse porque el virus del papiloma humano no provoca esterilidad, tal y como confirman desde la Unidad de Reproducción (UR). No obstante, es verdad que si se realiza la conización cervical pueden surgir dificultades.

La conización cervical extirpa la parte externa del cuello del útero para poder realizar una biopsia. Esto no se hace en todos los casos, solo en aquellos en los que el virus está bastante extendido o el cuerpo no logra combatirlo. Desde UR explican que "puede ocurrir que el cono cierre completamente el cuello del útero impidiendo el paso a los espermatozoides", aunque esto es algo excepcional.

No es habitual que afecte al bebé

Una vez la madre confirma su embarazo, ¿de qué manera el diagnóstico de VPH le puede afectar al bebé? En un principio, no debe haber motivos para preocuparse. Desde Reproducción Asistida ORG insisten es que "es poco probable que el virus cause problemas en la gestación". Sin embargo, es verdad que puede haber situaciones en las que aparezcan los problemas.

Lo que hay que tener en cuenta es que en ningún caso el virus del papiloma humano durante el embarazo va a poner en riesgo la vida del bebé. La gestación llegará a término de una manera totalmente natural y normal sin ningún tipo de complicación debido al VPH. Sin embargo, es cierto que hay un pequeño porcentaje en el que el bebé puede verse afectado, sin que su vida corra peligro.

¿Cómo le puede afectar el virus del papiloma humano al bebé?

En los casos aislados en los que el virus del papiloma humano afecte al bebé, la primera consecuencia puede ser que se contagie del virus. Esto no tiene por qué ser motivo de alarma, ya que este virus lo único que causa en las mujeres es una predisposición a poder padecer cáncer de cuello del útero si el organismo no lo eliminar. Pues, es un virus y solo el propio cuerpo lo puede erradicar.

Otro tipo de situación que se puede dar es que el bebé ingiera algunas células vaginales afectadas por el VPH, como explican desde Reproducción Asistida ORG, y que esto perjudique las cuerdas vocales del bebé. No obstante, esto es muy raro que ocurra y en todo caso el cuerpo va a ser capaz de combatir el virus y eliminarlo sin que ocurran mayores complicaciones.

El virus del papiloma humano siempre se contagia a través de las relaciones sexuales y hay personas que ni siquiera saben que lo tienen (de ahí que su prevalencia aumente tanto). Son las mujeres las que más consecuencias tienen al contraerlo, por el riesgo de cáncer que el VPH 16 y 18 pueden provocar. Sin embargo, con un adecuado seguimiento, no tiene que causar problemas.