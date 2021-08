Pilu Hernández Dopico: "Los abuelos no pueden hacer el trabajo de las instituciones"

Pilu Hernández Dopico es experta en educación y CEO de El Pupitre de Pilu, por eso, hoy que celebramos el Día de los Abuelos la información que nos puede dar con respecto a este tema puede ser muy valiosa. Pues, durante los últimos años, se han visto más involucrados que nunca en la crianza de los nietos.

¿Cree que muchos padres tratan a los abuelos como si fueran sus empleados?

Es una pregunta dura. Yo creo que los padres no lo hacen con esa intención, pero es cierto que buscan en ellos un currículum encubierto, por decirlo de alguna manera. Los padres lo que quieren es que vayan a recoger a los niños o que hagan los deberes... pero yo creo que el trato abuelo/a con nieto/a tiene que ir mucho más allá.

¿Cuáles son los conflictos más habituales que surgen en las familias cuando los abuelos se tienen que hacer cargo de sus nietos?

En general, que los progenitores de los menores ven que en muchos aspectos los abuelos son tolerantes en la educación de sus hijos, algo que yo no veo así. Los abuelos relativizan mucho más las cosas que pueden ver los padres y, en este sentido, los progenitores pueden llegar a ser un poco injustos con ellos.

¿Cuál debería ser la solución?

En primer lugar, los abuelos no pueden hacer el trabajo de las instituciones. Los abuelos se están haciendo cargo de los nietos en cuestiones educativas porque no hay conciliación familiar. A nivel de partidos políticos debería hablarse menos y hacer más porque ¿dónde está la conciliación familiar o dónde está un primer ciclo de educación infantil gratuito para que no recaiga todo el peso en los abuelos o las abuelas? Con esto relativizaríamos bastante el problema.

¿Qué pasa con la comunicación dentro de las familias?

La comunicación es importante dentro de las familias, pero cuando los progenitores utilizan a sus padres como "nanys", pues ahí hay un problema. Hoy en día, hay un cambio cultural en los abuelos, pues estos no se ven en la jubilación cuidando a sus nietos. Pueden echar una mano, pero no deben tener una responsabilidad diaria que es lo que estamos viendo actualmente, y más con la pandemia. Entonces, la comunicación es importante, pero siempre empezando por muchas más facilidades que deben dar las instituciones.

"Los abuelos se están haciendo cargo de los nietos en cuestiones educativas porque no hay conciliación familiar"

¿Por qué cree que durante los últimos años los abuelos se han visto más involucrados en la crianza de los nietos? ¿Qué es lo que ha pasado?

Evidentemente la sociedad ha cambiado vertiginosamente. Antes era raro que los dos miembros de la familia trabajaran, pero ahora es necesario porque hoy en día trabajamos para pagar las facturas y poder vivir. La concepción familiar ha cambiado totalmente.

El hecho de que los abuelos tengan un papel en la crianza, ¿es enriquecedor para sus nietos?

Sí, ellos han vivido muchas cosas y las historias que pueden contar a sus nietos son muy enriquecedoras. Además, gracias a todo lo que han vivido, ya que muchos han pasado por una guerra, ayudan a relativizar los problemas, como es el caso de la pandemia que la han relativizado mucho más que nosotros.

En el caso de los nietos, ¿también enriquecen a sus abuelos?

Los nietos también pueden enriquecer mucho a los abuelos, de hecho, creo que el aprendizaje es mutuo. Si se junta a un niño con una persona mayor el resultado va a ser increíble. A uno le da las ganas de vivir y al otro las experiencias de haber vivido tanto.

¿Cuál es el mayor problema que hay en España?

Hay un problema demográfico importante en España. Los jóvenes cada vez se independizan más tarde porque el trabajo está más complicado y al tardar en independizarse pues tienen hijos más tarde, el que los tiene... Entonces, la conciliación familiar tiene que dar muchas más salidas porque sino nos vamos a convertir en un país de personas mayores. Tenemos que ponernos las pilas.

A nivel del sistema educativo yo creo que los partidos políticos deberían de sentarse al igual que hacen con la sanidad. Tener una sanidad gratuita para todos es maravilloso, pero también debería hacerse esto con la educación, desde los 4 meses cuando a la madre y al padre se les acaba la baja maternal. Deberían de dar más ayudas para resolver esto.

"Deberíamos seguir manteniendo a la familia y a los abuelos en casa"

El teletrabajo que han implantado muchas empresas debido a la pandemia, ¿ha ayudado algo en esa conciliación?

No, porque tú si estás teletrabajando no puedes atender a tu hijo, no le puedes hacer el mismo caso. El teletrabajo les ha ahorrado a los progenitores tener a una persona que los atienda, pero aún así el niño no está siendo atendido si hay que estar contestando a un cliente, hacer una entrevista por zoom, etc. No puedes estar pendiente de él ni mantener una conversación con él ni trasmitiéndole conocimientos. Los niños no han estado atendidos.

Hoy es el Día de los Abuelos, ¿qué mensaje le gustaría dar en este día tan especial?

Los abuelos son parte de la familia y los deberíamos de seguir considerando como tal. Deberíamos seguir manteniendo a la familia y a los abuelos en casa, más que en asilos. Yo creo que la familia debe seguirse manteniendo y deben estar en casa, ya que el hecho de que los más pequeños cuenten con esa figura es enriquecedor y maravilloso.