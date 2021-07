Mitos de la testosterona que debes conocer

La testosterona es una hormona que siempre la relacionamos con el género masculino, ya que la producen los testículos. Es la responsable del incremento de la masa muscular, el crecimiento del vello en diferentes partes del cuerpo... Pero, alrededor de esta hormona hay muchos mitos que conviene desterrar.

Lo adecuado es siempre seguir los consejos de un médico que puede analizar cada caso en particular, hacer las pruebas adecuadas para determinar si realmente hay un aumento o descenso de la testosterona y aconsejar lo que hay que hacer al respecto. Todos los mitos que expondremos a continuación son solo eso, mitos que no han sido probados y que siempre hay que cuestionar.

Mito: La testosterona solo la tienen los hombres

A pesar de que se trata de una hormona que la producen los testículos, en el caso de las mujeres son los ovarios los encargados de producirla. Aunque en los hombres es una hormona principal, no ocurre lo mismo en las mujeres, por eso su cantidad es bastante menor. Eso sí, repercute en la función sexual de manera positiva, tal y como afirma el artículo La testosterona en las mujeres.

El motivo por el que la testosterona también la tienen las mujeres es porque tiene muchas más funciones. Por ejemplo, en el propio artículo indicado se menciona cómo repercute en la salud cardiovascular, la salud de los huesos o, incluso, la cognición. Por lo tanto, se trata de una hormona fundamental para los seres humanos sean estos hombres o mujeres.

Mito: Incrementarla aumenta la virilidad

En muchas ocasiones, se ha hablado de las terapias con testosterona que prometen un aumento de la virilidad, es decir, de la libido y de la masa muscular. Pero ¿qué hay de cierto en ellas? Es verdad que este tipo de terapias pueden ser útiles, siempre bajo prescripción médica, cuando hay un déficit de esta hormona. Esto es algo que puede suceder a medida que se avanza en edad.

Cuando una persona se somete a una terapia de estas características sin necesitarlo, esta no servirá de nada. Por lo tanto, no hay por qué someterse a este tipo de terapia. También, en algunos casos, puede resultar perjudicial este incremento de la testosterona en el cuerpo provocando calvicie, cambios en el estado de ánimo, aumento de la grasa corporal, etc.

Mito: Hay vitaminas para desarrollar más testosterona

En muchos lugares nos podemos encontrar con una amplia gama de suplementos entre los que pueden aparecer aquellos que prometen desarrollar más testosterona. Esto no es verdad, no hay ningún tipo de vitamina que sea útil para esto. Por lo tanto, se trata de un engaño.

Lo mismo sucede con los alimentos. Lo adecuado es llevar una dieta sana y equilibrada, pero ningún alimento en concreto va a hacer que la testosterona se desarrolle. Aunque el médico puede aconsejar tomar suplementos de zinc o mejorar la dieta, hay que observar con lupa aquellos que prometen desarrollar más testosterona. Lo mejor es seguir los consejos médicos.

Cuanta más testosterona mejor, es una hormona solo de hombres, comer determinados alimentos mejorará los niveles de testosterona... Todavía estos mitos están presentes entre la población y cuestionarlos es importante. Los consejos médicos siempre deben prevalecer sobre ellos.