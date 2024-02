Un joven con dengue sufre una erección continua durante 18 horas

En los últimos años han empezado a detectarse en España algunos casos autóctonos de dengue, una patología caracterizada por síntomas como erupciones cutáneas, fiebre y hemorragia interna.

Sin embargo, más recientemente se ha asociado la condición a un nuevo y sorprendente signo: una erección prolongada de 18 horas de duración.

Una erección de 18 horas

Tal y como explica la revista científica Urology case Reports, el paciente en cuestión era un niño de 17 años de Burkina Faso que había estado hospitalizado por dengue severo (incluyendo complicaciones como isquemia aguda, una condición que consiste en una reducción del flujo sanguíneo en parte del cuerpo por la obstrucción de una arteria).

A continuación, el joven desarrolló una "erección suave, indolora y persistente" que apareció sin motivo (ni estimulación sexual ni otras posibles causas como traumatismo) que se endurecía gracias a la estimulación sexual y que le duró un total de 18 horas.

La situación se resolvió con un tratamiento conservador incluyendo la colocación de hielo en el perineo. A los tres y a los seis meses el paciente no expresó nuevos problemas y refería poder tener erecciones con normalidad.

Primera vez que se ve este síntoma

Esta es la primera vez que se describe un caso de priapismo (erecciones persistentes y anormales) relacionado con una infección por dengue. Aunque en este caso no se investigó exactamente cómo se produjo el novedoso síntoma, los autores especulan que podría explicarse debido a dos posibles mecanismos: por una parte, el dengue puede causar pequeñas hemorragias que, de producirse en el cuerpo cavernoso (un tejido situado en el interior del pene, al cual fluye la sangre durante las erecciones) podrían provocar priapismo; por otra, cuando las fugas vasculares son sólo de plasma aumenta la viscosidad de la sangre en los vasos, lo que también podría dar origen a la erección.

El dengue es una enfermedad infecciosa, provocada por un virus, el DENV, que se presenta en cuatro serotipos diferentes: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV 4. Cada uno de estos serotipos provoca cuadros epidemiológicos diferentes y pueden darse en la misma región a la vez. Aunque es una enfermedad propia de las zonas tropicales y subtropicales, cada vez se extiende más a otras regiones. De hecho, ante la explosión de casos de los últimos años, la OMS asegura que la mitad de la población mundial está en riesgo de infectarse con alguno de los serotipos del virus del dengue.

Aunque la mayoría de los casos (alrededor de un 80%) de trata de una enfermedad leve e incluso asintomática, a veces la enfermedad puede ser grave, provocar serios problemas de salud e incluso la muerte.

Referencias

