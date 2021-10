Todas las trombosis requieren de un tratamiento inmediato, cómo identificar sus síntomas, qué hacer y qué evitar

Cuando empezaron a aparecer casos de trombosis en personas a las que les había suministrado la vacuna AstraZeneca, quedó claro el desconocimiento que hay en torno a este problema de salud. Por eso, hoy que celebramos el Día Mundial de la Trombosis, es fundamental conocerlo un poco más.

La trombosis es un coágulo de sangre que puede formarse en las venas o en las arterias. En el primer caso se denominaría trombosis venosa y, en el segundo, trombosis arterial. Cuando ese coágulo tapona e impide el paso de la sangre puede producirse un infarto o incluso la muerte.

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), la trombosis venosa se produce cuando hay un daño en las venas, un problema hematológico o una lentitud del flujo sanguíneo. En cambio, la trombosis arterial tiene más que ver con los antecedentes familiares, malos hábitos, obesidad, hipertensión arterial, colesterol, entre otros, como explica Thrombosis Adviser.

¿Cuáles son los síntomas de una trombosis?

El primer síntoma de una trombosis es el dolor. Además, puede aparecer edema (acumulación de líquido), aumento de calor local y sensación de pesadez. Esto es frecuente si la trombosis se produce en una pierna, pero ¿qué ocurre si son los senos venosos cerebrales los afectados? Desde la SEN dicen que se trata de una situación poco frecuente 1/100.000 habitantes. Aún así, debe conocerse.

La aparición del dolor de cabeza es un síntoma de la trombosis de los senos venosos cerebrales. Este puede acompañarse de visión borrosa, vómitos, boca torcida, dificultad para hablar o crisis epilépticas. No obstante, esto último según la SEN ocurre en un pequeño porcentaje de los pacientes.

¿Qué sucede con la trombosis arterial? En estos casos, los síntomas que se pueden manifestar pueden ser palidez y frío en la zona afectada, disminución del pulso hasta tal punto que sea difícil percibirlo, falta de movimiento y dolor. Muchos de estos síntomas se parecen a los de la trombosis venosa.

¿Qué hacer ante la manifestación de una trombosis?

Siempre que se manifiesten algunos de los síntomas mencionados, lo adecuado es acudir al médico de inmediato. De esta manera, se podrán hacer las pruebas oportunas para saber el tipo de trombosis que se tiene para proceder con el tratamiento más adecuado. En el caso de una trombosis cerebral, acudir a un centro de salud es todavía más urgente, pues la vida está en peligro.

Si ya se conoce el diagnóstico de la trombosis, es posible utilizar medias de compresión para la trombosis venosa. Estas reducen las posibilidades de coagulación de la sangre y previenen la hinchazón. Conviene usarlas a diario para evitar que se forme algún coágulo en las venas.

Otro de los consejos ante una trombosis es caminar y evitar el sedentarismo. Estarse quiero no es nada positivo para este problema. No obstante, esto solo es adecuado en el caso de que no se conozca el diagnóstico, ya que tras este el médico recetará medicamentos y ofrecerá consejos útiles para su manejo.

¿Qué no hacer ante una trombosis?

Lo que nunca se debe hacer ante una trombosis es tomar decisiones que puedan poner en riesgo la propia vida. Si todavía no se ha diagnosticado la enfermedad, es importante acudir al médico. Ponerse medias de comprensión o caminar podrían no ser suficientes, ya que la trombosis suele requerir la toma de anticoagulantes u otros medicamentos.

Además, conviene apuntar los síntomas y en qué momento comenzaron. Es fundamental coger un bloc de notas o incluso el móvil para anotar lo que se está experimentando. Esta es una manera eficaz de asegurarse de que no se olvida mencionar nada en la consulta.

Todas las trombosis requieren de un tratamiento inmediato, independientemente de que algunas sean más graves que otras. Llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio y tener en cuenta los antecedentes familiares puede ayudar a prevenir una trombosis o a detectarla con tiempo. Esta enfermedad puede ser dolorosa y, en algunos casos, llevar a la muerte.