Qué es la ozonoterapia, la técnica alternativa que utiliza ozono para el tratamiento de diversas patologías

La decisión judicial de aplicar la técnica conocida como ozonoterapia en un paciente con Covid-19 ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Plana (Castellón) ha desatado la polémica entre los diferentes colectivos médicos, ya que no es una terapia que forme parte de los protocolos de actuación para pacientes con coronavirus, ni está autorizada por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS).

Desde la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME) han mostrado su rechazo en un comunicado ante esta imposición judicial a petición de los familiares del paciente por "administrar un tratamiento no aprobado en esta indicación por parte de las autoridades sanitarias de ningún país".

Pero, ¿en qué consiste esta terapia? ¿Cuáles son sus posibles aplicaciones? Se trata de una técnica que consiste en introducir ozono en forma gaseosa en el paciente a través de diversas vías, como intramuscular o rectal, para el tratamiento terapéutico de diversas afecciones, sobre todo para el dolor e inflamación crónica.

¿Para qué sirve?

Para su uso en la medicina "se utiliza una mezcla de oxígeno y ozono denominada ozono médico en el que el ozono (O3) se encuentra presente en concentraciones entre 1 a 80 µg/mL de oxígeno", explican en la Sociedad Española de Ozonoterapia (SEOT).

Según este organismo, se trata de una terapia "con pocas contraindicaciones y efectos secundarios muy poco frecuentes" que se utiliza en España desde la década de los 60 para el tratamiento de "problemas inflamatorios crónicos, medicina del dolor, trastornos vasculares, enfermedades infecciosas, patologías autoinmunes y medicina regenerativa". En general, para afecciones "relacionadas con el estrés oxidativo crónico", detalla.

Así, algunas de sus aplicaciones incluyen el tratamiento de la artritis, de la artrosis, de la hernia discal, de la fibromialgia, de afecciones dermatológicas o del pie diabético, entre otras patologías. Se encuentra en la cartera de servicio de las unidades del dolor de Sanidad.

Respecto a sus vías de administración, la SEOT indica que se puede aplicar de forma local mediante "Infiltraciones intrarticulares, periarticulares, intradiscales e intraforaminales", así como dentro de las cavidades, o a través de "la aplicación de una campana plástica o de cristal donde se hace fluir el ozono médico". Por otro lado, se puede administrar de forma "endovenosa, intramuscular o rectal".

¿Tiene evidencia científica?

Desde la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas destacan que es un "tratamiento definido como alternativo" basado en "insuflar ozono en forma gaseosa en heridas o dentro del paciente", unos tratamientos que "llegan a ser recomendados incluso para tratar el cáncer, sida, parálisis y enfermedades neurodegenerativas".

No obstante, no existe evidencia científica contrastada para el tratamiento de dichas patologías, ni para el tratamiento de la Covid-19 y la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) no reconoce esta terapia como tratamiento.