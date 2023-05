"Las personas con el TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas (podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones) o pueden ser demasiado activos. Aunque el TDAH no tiene cura, se puede controlar eficazmente y algunos síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo", explican desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Hablamos de una afección que generalmente está asociada a los más pequeños y que, en la mayoría de los casos, desaparece a medida que se van cumpliendo años. No obstante, hay personas que pueden arrastrarla hasta la vida adulta e, incluso, manifestar los primeros síntomas en edad avanzada, al no haberse dado cuenta antes o no tener un diagnóstico.

¿Cómo comienza el TDAH?

Los expertos de Mayo Clinic indican que los síntomas tempranos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad comienzan antes de los 12 años de edad y, en algunos niños, se notan a partir de los 3 años. Estos síntomas pueden ser leves, moderados o graves, y pueden continuar hasta la edad adulta. El TDAH ocurre con más frecuencia en los hombres que en las mujeres, y los comportamientos pueden ser diferentes en los niños y las niñas. Por ejemplo, los niños pueden ser más hiperactivos y las niñas pueden tender a ser menos atentas. Así, las conductas típicas de este trastorno en niños y adolescentes son:

Fantasear mucho.

Olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia.

Retorcerse o moverse nerviosamente.

Hablar mucho.

Cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios.

Tener problemas para resistir la tentación.

Tener problemas para respetar turnos.

Tener dificultades para llevarse bien con otros.

Tres subtipos de TDAH

Falta de atención predominante . La mayoría de los síntomas corresponden a la falta de atención.

. La mayoría de los síntomas corresponden a la falta de atención. Conducta hiperactiva/impulsiva predominante. La mayoría de los síntomas son la hiperactividad e impulsividad.

predominante. La mayoría de los síntomas son la hiperactividad e impulsividad. Combinado. Esta es una mezcla de síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad/impulsividad.

El trastorno por déficit de atención en adultos

Algunos adultos dejan de experimentar síntomas TDAH a medida que envejecen, pero otros pueden presentar distintas señales: dificultad para prestar atención, impulsividad, inquietud, desorganización y problemas para establecer prioridades, escasa planificación, cambios de humor frecuentes, temperamento irascible, problemas de estrés…

¿Cómo distinguir entre un comportamiento típico y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad?

Decidir si una persona TDAH es un proceso complejo. No hay un único examen para diagnosticar el TDAH y pueden intervenir otros problemas, como la ansiedad, la depresión y ciertos tipos de trastornos del aprendizaje, que pueden presentar síntomas similares. Consultar al médico es clave ante cualquier mínima duda o incertidumbre y en la mayoría de los casos, se trata mejor utilizando una combinación de terapia conductual, a través de psicólogos y psiquiatras y medicamentos.

