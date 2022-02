Desde lesiones dérmicas hasta fracturas por estrés: cómo daña el uso continuado de tacones a tu salud

El uso de tacones está muy normalizado y en muchos trabajos suponen un accesorio diario. No obstante, ¿sabemos cómo llegan a perjudicar nuestra salud? No todos son dañinos, no hay que prescindir de ellos si nos gusta llevarlos y no tenemos algún problema de salud que contraindique su uso, pero sí conviene seguir las recomendaciones que nos hacen desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (CGCOP) para evitar males mayores.

¿Cómo afectan los tacones a los pies?

Todo va a depender de los centímetros que tengan los tacones. Desde el CGCOP indican que "en el momento en que caminamos sobre unos tacones de más de cinco centímetros (...) pasamos a cargar más del 75% de nuestro peso sobre la parte más sensible de nuestros metatarsianos, el cartílago, y sometemos a presiones bárbaras a las placas plantares de nuestras articulaciones".

Esto puede generar problemas como inflamación o lesiones dérmicas. No es extraño que las personas que utilizan tacones a diario tengan callos, ojos de gallo, uñas encarnadas o heridas. Debemos tener presente que los tacones cambian la forma de caminar pues bloquean la articulación del tobillo y toda la presión se va hacia el antepié. Por lo tanto, pueden provocar muchos problemas.

Aumentan las probabilidades de sufrir fascitis plantar o tendinitis de Aquiles .

. Se puede dar el síndrome de predislocación y fractura de estrés .

. Favorecen la aparición de exostosis subungueales (tumor óseo benigno).

¿Hay tacones mejores y tacones peores?

Se podría determinar que la respuesta es afirmativa. Lo adecuado es que los tacones para uso diario tengan una altura de entre 3-4 centímetros. De esta forma, como relatan desde el CGCOP "el talón ya solo soporta el 50% del peso y el otro 50% el antepié". Los porcentajes se equilibran y el peso se reparte de una mejor forma. Aquellos que tengan 6 centímetros o más deberían utilizarse de manera ocasional para evitar todas las consecuencias ya mencionadas.

Asimismo, también es recomendable que los tacones cuenten con una plantilla de descarga en su interior y que la suela sea de goma. Con todo, se aconseja caminar lo menos posible al llevar este tipo de calzado y que la suela en cuña es la mejor opción. Ofrece un confort que no tienen otro tipo de suelas, como pueden ser los tacones de aguja, por ejemplo.

El dolor después de llevar tacones es un aviso

Sacarse los tacones y sentir un gran alivio es una situación que debe alertarnos de que no es un calzado que debamos utilizar a diario. Además, el malestar no suele aliviarse debido a que al día siguiente los tacones siguen siendo parte del atuendo. En estos casos, las recomendaciones del CGCOP son muy claras:

Los mejores tacones deben tener 4 centímetros o menos .

. El apoyo debe ser amplio , como en una suela de cuña.

, como en una suela de cuña. Utilizar una almohadilla de gel de buenas condiciones.

de buenas condiciones. Es mejor que los tacones no aprieten demasiado los pies.

Los tacones pueden favorecer que aparezcan ciertos problemas que antes no teníamos. Callos, fracturas o tendinitis que surgen debido a un uso indebido de este tipo de calzado. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta todas las recomendaciones que hacen los expertos por parte del CGCOP. Aunque por ahora los tacones no nos den problemas, estos pueden aparecer en el futuro.