Margarita del Val explica cómo evolucionará el coronavirus y por qué ómicron no es tan leve como creemos

La viróloga del CSIC Margarita del Val es una de las voces más populares en España a la hora de informar sobre la pandemia de coronavirus. Habitual de radio y televisión, Del Val ha explicado cómo cree que evolucionará el coronavirus.

Del Val intervino esta semana en el programa Herrera en Cope, de la Cadena Cope, y en él explicó que la variante ómicron es solo "un 25%" más leve que la delta, y que si sus efectos parecen menores es porque la mayoría de la población ya está vacunada.

"Si se estabilizan los datos es porque se ha decidido hacer menos contra virus. Los casos ya no son un indicador y ahora hay que mirar las hospitalizaciones, las UCIs y la mortalidad. Aún estamos a tiempo de enfriar la cantidad de contagios, con teletrabajo por ejemplo", dijo Del Val.

La viróloga se mostró a favor de la tercera dosis: "Con delta no hacía falta esa tercera dosis, pero con ómicron, sí", dijo.

"La mayoría de las personas tardaría unos años en contagiarse. Para entonces podría haber otra variante muy distinta y por tanto podríamos reinfectarnos. El problema es que nos infectemos tantos a la vez para el sistema sanitario", dijo.

Sobre las nuevas variantes, Del Val admitió no saber mucho: "Conocemos poco. De ómicron no sabemos si se transmite mejor entre los no vacunados. Es sólo un pelín más leve que delta".

Respecto al final de la pandemia, Del Val cree que "si podemos hacernos la ilusión del fin de la pandemia es porque estamos vacunados, no por ómicron. Es poco frecuente que los virus evolucionen hacia variantes más virulentas ya que no le permite competir mejor con otras variantes más atenuadas. La virulencia llega cuando hay un salto de especie. Yo preveo que cuando acabemos con el final de las curvas de mortalidad veremos lo cerca que estamos del final de la pandemia. En España tenemos que estar más cerca que en otros países como Alemania, porque las personas protegidas con la vacuna son más".

"Con el invierno puede acabar, quizá un poco antes. Igual acaba con un pico a finales de enero y bajando en febrero, pero podría seguir mientras haya combustible, mientras haya personas en las que se pueda multiplicar el virus. Hay que intentar que no vaya a la máxima velocidad este fuego. Con este virus la vacuna es la solución. El miedo personal hay que quitárselo y hay que poner el énfasis en las personas vulnerables", concluyó.