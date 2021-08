¿Son efectivas las cremas efecto bótox? ¿Pueden conseguir resultados parecidos a las inyecciones de toxina botulínica?

Con la gran variedad de cremas antiarrugas o antiedad que se pueden encontrar en el mercado, no es extraño ver ya una gran gama de productos que se anuncian como productos "efectos bótox", un reclamo para los consumidores que pueden verse atraídos por esta promesa.

Sin embargo, desde la Organización de Consumidores y Usuarios apuntan a que lo del "efecto bótox" es una afirmación infundada, ya que no pueden conseguir los mismos resultados que un tratamiento de inyecciones de toxina botulínica por muy sofisticados o caros que puedan llegar a ser.

"No. No hay ninguna crema con efecto bótox, efecto tensor, botulin effect, botox like o bótox orgánico que dé el mismo resultado que la toxina botulínica inyectada en el músculo", indican desde la OCU.

Esto es debido a que estas cremas, geles o lociones no llegan a las capas profundas de la dermis tal y como lo hacen las inyecciones, ya que su efecto hidratante o tensor de la piel se pasa al cabo de un rato.

Por tanto, aquellas personas que necesiten de un tratamiento antiarrugas eficaz y no quieren pasarse a las inyecciones de relleno o de bótox, pueden probar otras opciones que deben estar siempre recomendadas por un médico especializado.

El profesional podrá asesorar al paciente sobre cuál es la mejor opción en función de la edad y la zona a tratar, los resultados esperables y los posibles efectos no deseados.

Bitotulin, un gel 'efecto bótox'

El gel Supreme de Biotulin es uno de los ejemplos de productos "efecto bótox", ya que destaca en sus características "resultados similares a los de un tratamiento con Botulinum Toxin, pero de aplicación más cómoda y sencilla".

Tal y como recoge la OCU, el fabricante establece que hay que esperar una hora para ver sus efectos y solamente contiene Esphilantol, una sustancia con efecto de anestésico local, pero eso no quiere decir que sea un tratamiento con resultados parecidos a las inyecciones de toxina botulínica.

The Ordinary Argireline Solution 10%



Este es otro producto que sirve como ejemplo de fabricantes que usan como reclamo la similitud con el bótox. De hecho, en la publicidad de este producto se puede leer que "paraliza de forma eficaz la contracción muscular para reducir la apariencia de las líneas de expresión y piel flácida" o que actúa "ayudando a prevenir la formación de arrugas, inhibiendo las contracciones musculares".

Su contenido posee solamente un 10 % de Argireline, un péptido patentado con efecto suavizador de arrugas, pero que, según indica la OCU, dista mucho de ser como una inyección de bótox.