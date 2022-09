Cuándo sí es posible que tengamos "pelos en la lengua": en qué consiste la afección de la lengua vellosa o pilosa

¿Alguna vez te han dicho que no tienes pelos en la lengua? ¿O has comentado tú a alguien esta expresión? Se trata de una frase popular para referirnos a aquellas personas que son muy directas o que no tienen reparos en dar su opinión. Pero, ¿sabías qué existe una patología en la que sí parece que tenemos pelos en la lengua?

La conocida como lengua vellosa o pilosa es una afección bucal que aparece por la "acumulación de células cutáneas muertas en las numerosas proyecciones diminutas (papilas) de la superficie de la lengua que contienen botones gustativos", explican en Mayo Clinic.

Cómo detectar esta afección

Las papilas filiformes de los dos tercios anteriores del dorso de la lengua crecen en exceso con esta afección, explica a Infosalus la asesora de Medicina Oral en el Centro Odontológico Hospital San Rafael de Madrid y presidenta de la de la Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO), la doctora Rocío Cerero Lapiedra.

"Aparecen mucho más largas dando aspecto de pelos y de ahí el nombre. Entre esas papilas excesivamente largas es más fácil que se acumulen restos alimenticios y proliferen en exceso bacterias y hongos", asegura la experta.

¿Y cuáles son los signos que alertan de esta afección? Según los especialistas de Mayo Clinic, los síntomas son los siguientes:

El cambio de color de la lengua a un tono negro, aunque puede ser marrón, tostado, verde, amarillo o blanco.

Una apariencia vellosa o peluda de la lengua.

Alteración del gusto o sabor metálico en la boca.

Halitosis.

Arcadas o sensación de cosquilleo si el crecimiento de las papilas es excesivo.

"Muchas veces se confunde con una candidiasis, que es una infección por el hongo cándida, que también produce lesiones blancas muchas veces en lengua. No se debe confundir tampoco con la leucoplasia vellosa, que es otra lesión blanca también localizada en la lengua, pero que tiene otra causa y otras características clínicas", destaca la doctora Rocío Cerero Lapiedra.

Cuáles son las causas y el tratamiento

Como añaden en Mayo Clinic, esta afección se produce generalmente "cuando las proyecciones de la lengua crecen en exceso debido a que las células cutáneas muertas no se eliminan normalmente". No siempre es posible identificar una causa concreta para esta afección, aunque algunos de los factores que contribuyen a su aparición son:

Cambios en el contenido normal de bacterias o levaduras bucales después de un tratamiento con antibióticos.

Una mala higiene bucal.

Sequedad de boca.

Uso frecuente de enjuagues bucales con agentes oxidantes e irritantes.

Consumo de tabaco.

Beber café o té negro en exceso.

Consumo excesivo de alcohol.

Seguir una dieta blanda.

A pesar de su apariencia, la lengua vellosa no requiere de un tratamiento médico, es temporal e inofensiva. "Los buenos hábitos de higiene bucal y la eliminación de los factores que pueden contribuir a la afección ayudan a resolver el problema de la lengua negra vellosa", añaden en Mayo Clinic.