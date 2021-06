Las glándulas de Bartolino son dos glándulas simétricas localizadas a cada lado de la abertura vaginal y que se encuentran conectadas con la vagina a través de un conducto situado en entre el himen y los labios menores. Llamamos bartolinitis a la infección de dichas glándulas.

La bartolinitis puede tener varias causas, aunque las más comunes son la acumulación de líquidos, especialmente cuando existe una proliferación en la piel que puede causar la obstrucción de la abertura de la glándula de Bartolino, o las infecciones provocadas por bacterias que pueden causar la infección de algún quiste y la acumulación de pus.

¿Cuáles son los síntomas?

​

Al tratarse de una glándula inflamada, únicamente se puede percibir al aumentar su tamaño. Si el bulto no es muy grande, es posible que la persona no lo note. Sin embargo, al aumentar su tamaño, esta inflamación causará molestias.

La bartolinitis puede provocar un bulto de entre uno y cuatro centímetros. Cuando su tamaño aumenta, puede acarrear fiebre y molestias durante las relaciones sexuales.

¿Qué hacer si sufrimos bartolinitis?

Aunque no existe una manera clara de prevenir esta infección, los expertos recomiendan mantener relaciones sexuales seguras, realizar pruebas de infecciones de transmisión sexual con cierta periodicidad y asegurarnos de mantener una buena higiene íntima.

Los tratamientos de la bartolinitis dependen del grado de infección y el tamaño del bulto. En ocasiones, si no muestra síntomas no se suele aplicar terapia, al no ser de que la paciente supere los 40 años, ya que esto podría aumentar el riego de que se tratase de un bulto maligno.

Cuando se trata de bultos pequeños, se suelen utilizar remedios caseros como aplicar calor en la zona para conseguir que estos bultos se rompan solos y drenen.

En caso de que la infección sea mayor, se aplicarían antibióticos y analgésicos. De tratarse de casos más extremos donde la bartolinitis está provocando la obstrucción de algún conducto, se requeriría de cirugía para drenar el quiste y evitar que se vuelva a infectar.