Riesgos y patología relacionada con el virus del papiloma humano

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual con mayor incidencia en la población mundial, ya sean hombres o mujeres los afectados. Por esta razón, es esencial conocer la naturaleza de esta enfermedad de transmisión sexual y las medidas que debemos acometer para prevenir y detectarla de forma temprana.

En la conferencia Virus de papiloma Humano: Realidades y Mitos, el experto en oncología ginecológica del Hospital Ruber Internacional, el Dr. Rafael Jiménez Ruiz, insistió en que esta infección puede ocasionar la aparición de cáncer en diversas zonas del cuerpo.

El VPH pertenece a la familia de papilomavirus, de los que se conocen más de 100 genotipos diferentes. Estos virus pueden afectar a la parte genital y a otras zonas del cuerpo: “El VPH es una entidad viral multifacética con manifestaciones que abarcan desde infecciones genitales en hombres y mujeres como lesiones en las vías aéreas superiores”, detalla el doctor.

La principal vía de transmisión de esta enfermedad se origina principalmente a través del contacto directo de piel a piel o mucosa a mucosa durante las relaciones sexuales vaginales, oral y anales. Esta vía de contagio denota la especial relevancia de prevenir adoptando prácticas sexuales de forma segura.

Prevención

Algunos de los más de 100 tipos de VPH pueden generar patología benigna como verrugas genitales o aumentar el riesgo de padecer cáncer: "Algunos genotipos específicos aumentan el riesgo de padecer cáncer en diversas zonas del cuerpo, como el cuello uterino, el ano, el pene y la garganta”, indica el experto.

“Estos cánceres, en particular el de cuello de útero, han sido relacionados con la infección de algunos genotipos de alto riesgo, estimando que los VPH de tipos 16 y 18 causan más del 70% de los casos de cáncer cervical", detalla. No obstante, la falta de síntomas visibles en muchos casos puede llevar a que las personas no sepan que están infectadas.

Desde 2007 se ha implementado un programa de vacunación contra los virus del VPH en España, con el fin de mejorar la prevención y proteger a la población de esta enfermedad: “Las niñas se vacunan a partir de los 12 años, y ahora, a partir de 2024, también se está introduciendo la vacuna en los niños”, señala el Dr. Jiménez Ruiz.

Detección temprana

La educación y los programas de cribado para el VPH son fundamentales, pero la detección temprana es indispensable para evitar la proliferación de patologías más graves. El programa de cribado para el VPH es una estrategia enfocada a detectar la presencia del virus y de posibles lesiones en una fase temprana. El Test de Papanicolau implica la toma de una muestra citológica de la vagina y el cuello uterino para el diagnóstico de lesiones precursoras del cáncer cervical en algunos casos.

"Al ser asintomática, puede progresar hacia lesiones malignas sin que la paciente se dé cuenta. De ahí la importancia de los programas de cribado, que detectan la presencia del virus y de lesiones producidas por este de manera precoz, aun siendo asintomáticas", añade el especialista.

"Cuando se detecta una lesión en el estudio citológico, el siguiente paso diagnóstico es hacer una prueba de detección del virus de papiloma humano en la citología. Estas pruebas detectan el ADN viral y son específicas para identificar si se trata de una variante de virus de alto riesgo o de bajo riesgo que determinaran la posible evolución hacia patologías malignas", detalla.

Perspectivas de futuro

Gracias a la vacunación y a los programas de prevención del VPH, el cáncer cervical “ya comienza a ser considerado una rareza”, opina el doctor. Este pronóstico se basa en la combinación de estrategias de prevención ya mencionadas junto a la educación sobre métodos de protección durante las prácticas sexuales y la concienciación sobre la disponibilidad de vacunas seguras y efectivas son los elementos clave en la prevención de la propagación del VPH.

En conclusión, podemos decir que todas estas medidas hacen que el pronóstico futuro sea alentador acerca de la incidencia de cáncer cervical, puesto que se prevé que disminuya significativamente. Los esfuerzos continuos en prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno tras la infección por VPH marcan la pauta a seguir.