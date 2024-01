Paro cardíaco, la causa de la muerte de Mila de Jesús: por qué se produce, cuáles son sus síntomas y cómo actuar ante él

Mila de Jesús, una creadora de contenido brasileña de 35 años y más de 60.000 seguidores en Instagram, ha fallecido en las últimas horas a causa de un supuesto paro cardiaco, según informa New York Post.

La Sociedad Americana del Corazón (AHA) explica que este accidente cardiovascular grave se da cuando el corazón se detiene súbitamente sin advertencias previas. Reconocer lo que está sucediendo de manera temprana mejora las oportunidades de supervivencia del afectado, y es clave para asegurar un uso correcto de la maniobra de reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y del desfibrilador.

¿Por qué se produce el paro cardíaco?

El paro cardíaco puede responder a varias causas, dice la AHA. Una de ellas es lo que se conoce como Commotio cordis: una rara condición en la que un golpe potente en el pecho causa muerte súbita sin signos aparentes de daño cardíaco, debido al momento del ciclo cardíaco en el que se produce el golpe.

Otra posibilidad es la cardiomiopatía hipertrófica, una de las razones más habituales en personas jóvenes y específicamente en atletas. Esto ocurre porque el músculo cardíaco se engrosa en exceso, debido a una anomalía genética o al condicionamiento deportivo.

¿Cómo actuar ante un fallo cardíaco?

El principal peligro del paro cardíaco es el cese del flujo sanguíneo a órganos vitales como el cerebro, ya que esto puede provocar daños irreversibles. Por eso es tan fundamental que se comience inmediatamente a practicar la RCP o reanimación cardiopulmonar

Aunque se trata de un procedimiento sencillo, existen algunos aspectos básicos sobre el ejercicio que es conveniente conocer. En este sentido, organismos como la propia AHA (en inglés), la clínica Mayo o la Cruz Roja han publicado detalladas guías sobre todo lo que es necesario tener en cuenta en este momento crítico.

