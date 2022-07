Los dos medicamentos ya aprobados que podrían mejorar los síntomas del alzhéimer

Dos fármacos psiquiátricos de uso común han mostrado evidencias de disminuir los síntomas del alzhéimer, mejorando la cognición en las personas con esta enfermedad neurodegenerativa, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por investigadores adscritos a la Universidad de Colorado (Estados Unidos).

Imiprazina y olanzapina

Los autores del trabajo, publicado en la revista especializada Alzheimer's Research & Therapy, han destacado que las personas que recibían estos fármacos mostraron una mejor cognición y de hecho mejoraron en su diagnóstico clínico. Específicamente, dicen, en comparación con quienes no la recibieron, revirtieron desde la enfermedad de alzhéimer hasta un deterioro cognitivo moderado o desde un deterioro cognitivo moderado a una función normal.

Los medicamentos en cuestión son el antidepresivo imipramina y el antipsicótico olanzapina, cuyo uso está en ambos casos aprobado por la FDA (Administración de alimentos y Medicamentos) norteamericana. Es más, teniendo en cuenta que la depresión y la psicosis con comunes en las personas que tienen alzhéimer, muchos de estos pacientes ya toman estos y otros. fármacos

De hecho, esto es lo que han aprovechado los investigadores. Empleando datos extraídos de la base de datos del Centro Nacional de Coordinación del alzhéimer, estudiaron los efectos que tenían una serie de medicamentos seleccionados (aquellos que bloquearan el efecto de la proteína APOE4 en la formación de amiloide típica del alzhéimer) en los pacientes que las tomaban para sus indicaciones normales y que, además, padecieran alzhéimer.

Mejoras en el diagnóstico

De esta manera, observaron que; comparándolos con poblaciones de control, las personas que tomaban alguno de los medicamentos mejoraron sus diagnósticos y su función cognitiva.

Con todo, se debe tener en cuenta que el estudio es retrospectivo, realizado a partir de datos recolectados para otro propósito. Por tanto, no parece que el uso clínico de estos fármacos esté demasiado próximo.

De hecho, antes de que eso sea posible, será necesario probar en primer lugar la imiprazina (que tiene menos efectos secundarios que la olanzapina) en un modelo animal y, si eso tuviera éxito, podrían comenzarse ensayos clínicos sobre personas.

Referencias

ohnson, N.R., Wang, A.CJ., Coughlan, C. et al. Imipramine and olanzapine block apoE4-catalyzed polymerization of Aβ and show evidence of improving Alzheimer’s disease cognition. Alz Res Therapy 14, 88 (2022).